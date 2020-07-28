打開時光隧道 八月「府中15」重溫臺灣武俠電影風光

武俠題材歷久不衰，已成為時下「IP」 產業創作之熱門標的。八月「府中15」選映六部經典武俠電影， 欣賞武林神話的快意恩仇，也重新感受老牌武俠明星之銀幕風華， 請觀眾一同重溫七○年代臺灣武俠電影風采。

《俠女》班底徐楓、石雋主演之名作《龍城十日》， 描述一場危城密戰，義士與欽官各有盤算，劇力萬鈞，更在攝影、 音效與剪輯都有精采表現，非常值得大銀幕欣賞； 文藝片名導演宋存壽之早期武俠作品《鐵娘子》， 則由知名影星韓湘琴飾演女豪俠「鐵娘子」， 大戰銀幕硬漢苗天所詮釋的金人殺手，義戰氣宇恢弘之餘， 也不乏奇情浪漫之趣。

本次專題放映，《一代劍王》與《龍城十日》 將從國家影視聽中心片庫調出珍貴 2K 畫質之調光版本，《刺蠻王》與《鐵娘子》亦為數位掃描之珍本。 此外，8月15日《龍城十日》放映後，更將邀請著有《 電光影裡斬春風──剖析武俠片的肌理脈絡》 之香港資深影評人蒲鋒老師進行座談， 與觀眾解析臺灣武俠電影的時代風采，與武俠電影之歷史趣味。

為響應新北市兒童藝術節系列活動，本月亦將舉辦「萌獸成長趣」 單元，選映《冰雪奇緣2》、《熊熊大作戰》等多部精彩動畫電影， 並邀請講師分享正向教養概念。票券已於7月20日啟售， 凡觀賞當月售票3場次就有機會獲得由吳福洋襪子故事館所提供的「 多用途鼠來寶瓶衣套」。詳情請洽府中15官方網站http:// web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/ films/ ，及臉書粉絲專頁。