青春山海線 新北衝浪趣！新北正式於中角國小啟用全臺首座衝浪學苑

中角灣位於北海岸，擁有得天獨厚灣口內凹沙岸地形， 乘著四季北風吹起高浪，是北台灣衝浪愛好者勝地。 繼108年12月啟用「中角灣國際衝浪基地」， 中央與地方再次攜手利用中角國小作為重點示範學校， 打造全臺首座兼具運動、文化與觀光功能之「衝浪學苑」，今( 28)日正式啟用。

教育局長張明文表示，中角國小利用地理位置鄰近中角灣的優勢， 自97年將衝浪運動納為學校本位課程， 並透過衝浪運動協會之專業教練規劃階段性課程， 如低年級學童以學習蛇板及衝浪滑板奠定平衡基礎， 中年級以游泳與自救教學熟悉水性， 高年級將學習場域移至中角灣進行海上體驗， 讓偏遠地區學生透過漸進式衝浪教學，學習掌握情緒及專注力。 在中角灣可看見中角國小小勇士們面對大海時不畏懼， 努力越過每道浪，並熟悉水中安全意識，勇於挑戰的身影。

新北市運動向下扎根，除修整中角國小球場地坪， 讓場地更為平整耐磨，學童平時即可安全練習蛇板及衝浪滑板， 更將原活動中心改建為衝浪學苑，營造衝浪教學情境空間， 內部展示不同類型的衝浪板，幫助初學者認識衝浪運動， 並規劃陸上練習的教學區及衝浪設備存放區， 且預定於110年完工高難度的校園陸上衝浪練習場， 不受限天氣於校園中就可以運用滑板加強衝浪平衡感技巧。 對於自己的學校成為全臺首座衝浪示範學校， 四年級的孩子迫不期待地說：「 我們下學期就可以在衝浪學苑上衝浪室內課，太棒了！」， 二年級的孩子滿心歡喜地說「衝浪學苑很漂亮， 老師說會帶我們去參觀，好想趕快上五年級，就可以去衝浪了！」。

新北市持續擴大推動青春山海線旅遊品牌，結合教育特色、 極限運動、在地文化與觀光旅遊新元素， 串連衝浪示範學校中角國小及中角灣國際衝浪基地作為新北市衝浪運 動園區，亦為青春山海線一個全新的亮點， 無論學校或基地有著海洋意象建築更是打卡熱門景點。 為讓各年齡層的民眾都能接觸到衝浪及SUP體驗， 享受水上運動的樂趣， 每年暑假期間中角國小舉辦親子衝浪體驗活動及培訓衝浪運動人才， 活動報名於5月底開始，今年共規劃22場次場場爆滿，估計有1, 100位市民朋友在專業教練帶領下， 享受多采多姿且安全的水域遊憩體驗。