失業率上升 隔年兒虐率增加

失業率攀升時，應注意伴隨而來的兒虐發生。(照片由長庚醫院提供) 失業率攀升時，應注意伴隨而來的兒虐發生。(照片由長庚醫院提供)

長庚兒保團隊最新研究發現，台灣兒虐發生率與失業率相關， 且有明顯的遞延現象，也就是失業率會影響至下一年的兒虐發生率。 依研究模型推估，失業率每上升1個百分比， 來年的兒虐率將上升萬分之7。長庚兒保團隊因此呼籲， 後疫情時代政府跟民間應更積極應對，以減少兒童不當對待的發生。 此研究論文已發表於2018年12月的「醫藥（ Medicine）」國際期刊。

林口長庚醫院兒童一般醫學科辛宜臻醫師表示， 回顧2007至2009年金融海嘯經濟大衰退期間， 美國兒虐案件激增， 多家兒童醫院接獲的兒童受虐性腦傷增至近兩倍。事後有研究發現， 兒虐率與當時的失業率密切相關。

林口長庚兒少保護中心團隊為了找出影響台灣兒虐的風險因子， 於2018年進行了兒虐發生率與社會經濟醫療等因素的相關性研究 ，根據行政院主計總處提供的資料， 針對台灣2004到2015年的統計數據進行追蹤分析。

研究顯示，這12年間台灣共有161, 183位兒童遭受不當對待，平均每年發生13,431例， 每天就有36個不幸個案。而台灣的兒虐發生率， 整體呈現緩升趨勢， 從2004年平均每萬名兒少人口有14位受虐， 到2015年為每萬名23.4位受虐； 2012年一度達高峰每萬名有43位。

進一步分析發現，失業率增加的地區，兒虐的發生率也會增加， 且有遞延現象，也就是失業率會影響至下一年的兒虐發生率。 辛宜臻醫師推測， 部分原因可能是台灣失業給付最長可達6或9個月， 緩衝了前幾個月的失業衝擊，接下來若持續失業，借貸負債， 或再就業適應的壓力，長期累積之下，造成兒虐遞延現象。

COVID-19疫情仍在全球蔓延肆虐， 不只造成公衛與醫療體系的危機，全球的經濟也因此受到嚴重波及， 根據世界銀行預期，COVID-19造成的經濟衰退， 可能是2009年金融海嘯的兩倍， 因此國外專家憂心另一波的兒虐危機。

辛宜臻醫師表示，台灣的疫情雖不如國外嚴峻， 但根據勞動部公布的資料顯示， 今年春節過後台灣的失業率正不斷攀升，從2020年2月的3. 7%（失業人數44.3萬人），上升至2020年5月的4. 07%（失業人數48.6萬人）；至6月底， 全台有3萬人被迫放無薪假或減班休息。

辛宜臻醫師認為，因疫情或失業會減少外出機率， 增加與兒童共處的時間，無意間可能提高施暴的機率和頻率， 也限縮了受虐兒對外求援的管道，造成兒虐通報延遲， 若再考慮失業遞延效應，台灣日後的兒虐案件可能會大幅上升。

長庚兒保團隊因此提出警示，當失業率攀升時， 不僅是對經濟的衝擊，也要注意伴隨而來的兒虐發生， 大家除了要關心失業的家人外，在後疫情時代振興產業的同時， 也應及早設置相關防範措施，避免兒虐憾事發生。 例如可借鏡國外經驗，針對失業家庭輔導就業，給予實質輔助， 或是減稅福利、食物銀行、食物券等。

長庚醫療體系兒少保護中心召集人暨土城長庚醫院黃璟隆院長強調， 政府與民間應投注更多資源在高風險家庭，統合既有的警察、校園、 社工等救援管道，醫事人員的診治通報、檢政的辦案執法， 強化鄰里在兒少保護網的角色，推廣兒少保護教育， 多管齊下用更多元的方式降低兒童受虐機會。