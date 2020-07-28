台灣證交所：統一特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數ETN 7/30掛牌上市

證交所表示，由統一證券發行之統一特選價值成長報酬指數指數投資證券 (簡稱：統一價值成長N，證券代碼：020018)及統一特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數指數投資證券(簡稱：統一特選台灣5GN，證券代碼：020019)，將於7月30日正式掛牌上市，為本年第5檔及第6檔上市掛牌ETN。

證交所表示，根據送件資料顯示，「臺灣指數公司特選價值成長報酬指數」及「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」係由臺灣指數公司所編製。「臺灣指數公司特選價值成長報酬指數」是以臺灣證券交易所上市公司為母體，利用流動性、市值規模等條件篩選合格股票，再以成長價值指標排序後篩選符合評量條件之30檔股票，以表彰長期投資具價值與成長特質之成分股組合含現金股利報酬的投資績效；「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」是以臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃之普通股股票為母體，採用FactSet的Revere Business Industry Classification System (RBICS)產業分類，篩選5G通訊產業中符合流動性條件之自由流通市值前30大個股，並採用自由流通市值加權，以表彰臺灣5G產業具代表性股票組合之投資績效表現。

證交所提醒，ETN是不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN之特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書。為增進投資大眾對新商品的認識，證交所已建置「ETN專區」（http://www.twse.com.tw/zh/page/ETN/summary.html），方便投資人查詢上市ETN基本資料、新聞及相關法規等資訊。