【港版國安法】紐西蘭中止與香港引渡協議 中國駐紐使館「按慣例」又爆氣

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）紐西蘭今（28）日繼英國、加拿大及澳洲之後，宣佈終止與香港的引渡協議。中國駐紐西蘭大使館「照例」譴責紐西蘭決定，並「敦促」紐西蘭改弦更張，停止干涉香港事物。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）今（28）日表示，有鑒於中國在港強硬實施國安法，香港已經不符合一國兩制框架，將終止與香港的引渡協議，以及其他若干改變，直到中國重新遵守一國兩制。

中國駐紐西蘭大使館則馬上發佈聲明回嗆，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預。香港國安法實施後，香港的法律體係將更加完備，有利於香港繁榮穩定。

紐西蘭的決定嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

中方敦促新方恪守國際法和國際關係基本準則，立即改弦更張，停止以任何方式乾涉香港事務和中國內政，以免對中新關係造成進一步的損害。

中國全國人大今年6月底通過「港版國安法」，引發全球關注及隨之而來的抵制。

「港版國安法」第38條提到，就算不是香港人、也不住在香港，只要有煽動分裂國家的疑慮就可能觸犯「國安法」，被外界戲稱「宇宙法條」。由於該法條可能讓港警隨意逮捕在港外國人，歐美各國相繼對公民發出「赴港旅遊建議」。

加拿大、澳洲、英國在此之前已先後表態，以「港版國安法打破香港地區自治」為由，終止與香港的引渡協議。

中國外交部發言人汪文斌今日下午在外交例會上宣佈，加拿大、澳洲、英國暫停與香港的引渡協議，嚴重干預中國內政，中國決定暫停香港與加、澳、英移交逃犯協定，以及港加、港澳、港英之間的刑事司法互助協定。