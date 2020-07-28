爸爸節尊寵父親 台北美福獻上美饌加好禮

感謝父親年年為了家庭付出的辛勞，台北美福挾帶著卓越五星的榮耀，要給爸爸們一個光輝璀璨的父親節！2020年8月8日和8月9日，於館內五間各具風格的餐廳用餐，單筆消費滿6,888元，即可獲贈台灣知名鞋款品牌「阿瘦皮鞋」折價券乙張，若是家族聚餐享用桌席料理的話，單筆消費滿25,000元，則可將韓國頂級人蔘品牌「正官庄」的高麗蔘茶帶回家，讓爸爸面子裡子通通兼顧。

若想送爸爸三天兩夜的小旅行，台北美福自8月1日至8月31日也同步獻上「8，520！」父親節住房專案，以「爸，我愛你」的諧音價8,520元，享有買一晚送一晚的優惠好康，週日至週四入住寬敞典雅的行政客房兩晚，品味星級風範的精緻早餐，還可前往沐三溫暖體驗徹底的身心靈放鬆，詳情請洽02-7722-3399。

【帶爸爸吃大餐 美福加碼送好禮】

以美食饗宴慰勞爸爸最實在，台北美福集結館內五大特色餐廳，要給各種風格的父親一場極致美饌體驗！將各國美食擺上餐檯的「彩匯自助餐廳」，擁有關係企業─美福國際強大的品質保證，將肉香四溢的現切牛肉區、鮮活的時令海鮮區和生魚片區，以及香甜的可口甜點區都完美端呈上桌！午餐及晚餐時段，另獻上精緻的位上主菜，絕對是大胃王爸爸的首選！

以經典潮州菜和港式飲茶聞名的「潮粵坊 港潮餐廳」，無論是燒臘、港點，以及潮州滷水菜餚，適合鍾愛在用餐時品茗的父親；若是個性豪爽接地氣的父親，推薦連續兩年獲得米其林餐盤推薦的「米香台菜餐廳」，將台灣傳統家常菜更細膩的呈現。

而喜歡異國風情的父親，則可選擇「晴山日本料理」和「GMT義大利餐廳」；晴山新任的日籍料理長，以職人風範打造晴山流的日式料理；而GMT的義籍主廚則堅持傳統的義式烹調手法，打造道地又美味的義大利美饌，無法帶爸爸出國，就在餐桌上遨遊國際吧！

【讓爸爸放大假 三天兩夜舒心遊】

讓爸爸暫時放下生活重擔，台北美福讓整個八月都是爸爸月！自8月１日至8月31日，週日至週四入住行政客房(價值16,170元)，以「爸，我愛妳！」的諧音價─8,520元，享有買一晚再送一晚的超值優惠。15坪的寬敞典雅空間，讓爸爸可以卸下父親的嚴肅面具，愜意享受獨處時光；亦可帶上媽媽同行，來趟三天兩夜的台北輕旅行，重溫年輕的戀愛時光。

甫獲得交通部觀光局頒發卓越五星標章的台北美福，在硬體設備上更是艷壓群雄，有著美國席夢思的頂級獨立筒床具組、義式精品等級的純棉寢具，進入夢鄉更臻輕柔舒適，同時獻上由美福團隊精心挑選的免費Mini bar，另外館內還有以傳統日式三溫暖流程做為設計發想的「沐」三溫暖，搭配烤箱、蒸氣室、冷熱水池等設備，以及設備健全的健身房，和令人備感沁涼的戶外恆溫游泳池，讓爸爸體驗徹底的身心靈放鬆！來趟台北美福，給爸爸一場超越五星的卓越享受之旅吧！