美籍教師桃李滿天下終成台灣人 移民署頒永久居留證

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）移民署新竹市服務站今（28）日頒發「馬偕計畫」之外僑永久居留證，給來臺任教20幾年的施雪麗老師，表揚她在教育領域上的傑出貢獻。

移民署新竹市服務站表示，來自美國的施雪麗，教學極具熱忱，長期在外貿協會培訓中心任教，主要教授簡報、溝通及會議技巧等商務英文課程，投注心力於培育臺灣外語及經貿兼具之傑出人才，學員結業後分別進入臺灣各產業從事對外貿易工作，任教期間教授學員人數超過3000名。

外貿協會培訓中心組長鄭光堯表示，施老師任教期間幾乎全年無休，全心全意為我國貿易外語人才培育付出，於是由校友發起替施老師申請馬偕計畫之外僑永久居留證，感謝施老師在臺教授期間的貢獻。

施雪麗老師從藍紹譽主任手中接過符合馬偕計畫之永久居留證時開心的表示，能在自己深愛的教學領域上獲得這項殊榮，對她意義重大，現場也聚集了曾經受她任教過的學生們，一同表達對施老師的感謝，場面溫馨熱鬧。

新竹市服務站站主任藍紹譽表示，馬偕計畫具有崇高及特殊的意義，係針對年滿六十五歲以上，在我國長期服務或具有特殊貢獻的外籍人士，提供大眾交通工具與文教育樂設施的優待。無論服務貢獻的領域是社會福利、醫療救助、或是宗教、教育、文化等，都可提出申請。

藍紹譽呼籲社會各界能踴躍發掘及推薦在臺灣長期無私奉獻且尚未獲表揚的外籍人士，給他們友善與尊崇的回饋禮遇。