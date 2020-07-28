香港連7天「武漢肺炎」確診破百、7/29起採餐廳禁內用等措施　專家：第3波疫情恐與境外移入有關

圖為7月28日的香港街頭 (美聯社) 圖為7月28日的香港街頭 (美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君，今（28日）在疫情記者會表示，截至今日凌晨零時，香港新增106宗新型冠狀病毒確診個案，98宗屬本地感染，其中有48宗本地個案與先前個案有關，50宗源頭不明；其餘8宗屬輸入個案。

港媒報導，這是香港連續第七天確診數破百。香港政府早在昨天(27日) 已經決定，自明天(7月29日)零時起，至8月4日為止，實施下列防疫管制措施。包括：

◆所有餐飲處所禁止內用，只提供外賣服務(特殊處所除外)；

◆室外群組聚集人數的上限從4個人降低到2人；

◆將體育館、游泳館等納入關閉範圍；

◆規定在所有公共場所，無論室內還是室外，均需佩戴口罩。

香港特區政府政務司司長張建宗，是在昨天召開抗疫記者會時宣布上述措施。張建宗表示，過去一周，確診個案急升，已連續多日確診個案破百，不少源頭不明個案在各行各業出現，由於確診者潛伏期內會傳播病毒，難以短期消除，社區大規模爆發風險非常高。

中央社28日報導，香港近來爆發第三波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎，新冠肺炎）疫情，最新研究結果顯示，病例全屬「GR型病毒株」，根據追蹤，疫情涉及豁免檢疫的境外民航機組人員與船員。

報導指，香港爆發迄今最嚴重的第三波疫情，昨(27日) 新增確診病例145例，再創單日新高紀錄。此前，專家將傳染源頭歸咎於港府豁免檢疫的境外人員傳入，但港府20日發表聲明反駁為「誤解」。

根據香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒團隊，為第三波疫情的26個病例進行病毒基因排序，發現全屬「GR型病毒株」，並可分出最少3條傳播鏈。26個病例中，19例基因排序幾乎一模一樣。

蕭傑恒27日表示，這些個案與多起菲律賓移入病例的病毒基因排序非常相似，很可能是菲律賓移入病例引發本地傳播。

據統計，自7月1日起，有76名確診病例是由菲律賓抵港，當中最少15人是船員，佔本月海員確診總數的1/3，他們因為獲得豁免檢疫，7月8日前抵港者不需檢測病毒。

蕭傑恒團隊還發現，一名住在銅鑼灣皇冠假日酒店、從哈薩克抵港的機師，病毒基因排序與跑馬地禮頓山一個家庭群組非常相似。

雖然禮頓山首例發病時，這名機師尚未抵港，但因為多名由哈薩克抵港的機組人員都住該酒店，蕭傑恒估計或是早前從哈薩克抵港、住同一酒店的免檢疫機組人員，將病毒傳到社區。

第三條傳播鏈涉及西貢相思灣村居民，但暫未找到源頭。蕭傑恒表示，研究顯示第三波疫情很可能是由移入病例引起，在香港演變出多條傳播鏈。

香港累計已有22人染疫死亡，特別是爆發第三波疫情迄今，死亡人數有攀升趨勢。由於專家相繼指豁免強制檢疫安排出現漏洞，輿論出現要求港府為此道歉的呼聲。

據報導，香港政務司司長張建宗27日被問及會否向專家組及第三波疫情死者致歉，他沒有正面回應，僅稱香港的物資包括食物均要靠外來供應，不能自己生產，要有通道確保有需要的經濟活動繼續，需在當中保持平衡。

根據港府實施的「若干到港人士強制檢疫規例」及「外國地區到港人士強制檢疫規例」，除獲政務司司長根據相關規例豁免的人員外，所有抵港人士目前須進行14天強制檢疫。豁免人士類別包括跨境貨車司機、機組人員、船員、外國政府領事等必要人員。