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台灣「動滋券」抽籤結果揭曉！　中獎者將於7/29上午10點前接獲簡訊通知

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/28 16:49
圖片取自MOESports教育部體育署YouTube頻道。  

圖片取自MOESports教育部體育署YouTube頻道。  

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）限量400萬份的「動滋券」於26日登記截止，逾698萬人登記成功，取得抽籤資格，體育署於今（28）日下午3時30分公開抽籤，中獎民眾將在明（29）日上午10時前接獲簡訊通知，或是上午10時後自行前往「動滋網」查詢。

面額500元的動滋券於7月20日至26日開放民眾登記，於今日下午從698多萬人中抽出400萬個名額。體育署邀請已取得東京奧運參賽資格的4名國手，包括射擊好手呂紹全、桌球一姐鄭怡靜、拳擊女將陳念琴、「台灣蝶王」王冠閎出席抽籤活動。

動滋券的抽籤規則，由4位國手分成兩組，每次擲出2位數字號碼(01至20)，每人輪流各投擲2次，並由見證律師依序輸入電腦顯示在螢幕上。共計有8組2位數字號碼，最後依投擲順序由左而右產生一組「16位數」的亂數種子。最終呂紹權射出01、14，鄭怡靜12、06、陳念琴04、07、王冠閎15、06。

「16位數」的亂數種子出爐後，電腦抽籤程式將決定一組亂數表，再從符合登記抽籤資格的民眾中，隨機抽出400萬個中籤者，中籤率約57%，也是「三券」中籤率最低的。

體育署將於30日起開放中籤民眾領券，前兩天依身分證字號分流，末碼雙號(0、2、4、6、8)者可以於30日上午10點至24點領取，末碼單號(1、3、5、7、9)者，則可以在31日上午10點至24點領取；8月1日至12月31日止，全部號碼皆可領取。

體育署提醒「動滋券」採電子票券QR Code方式，額度新台幣500元，提供中籤民眾到登錄於「動滋網」的店家消費抵用，使用期限自今年8月1日上午10點起至12月31日止，可用於運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品。
體育署
動滋券
教育部

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