台灣民意基金民調：「國民法官參審制」背離多數人民期待

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）財團法人台灣民意基金會27日公布最新民調，高達八成二的成人不瞭解或沒聽說「國民法官參審制」這個名詞，自認為有瞭解的人只有17.5%，經提示後，六成九基本上同意英美陪審制是台灣司法改革的根本之道，迥異於民進黨政府主張的德日參審制。

法院日前挑燈夜戰通過《國民法官法》，但台灣民意基金會董事長游盈隆27日批評，蔡政府已經形成某種新的寡頭政治，決定重大政策時不和全民溝通，「甚至比前總統蔣經國的開明專制還不如」。

這次立法院審議新審判制度時，引來多達170 個長期關心司法改革的民間團體關心，質疑民進黨堅持排除陪審制，悖離民進黨黨綱，也背離多數人民期待。民間司改會和陪審團協會發動長達22 天的靜坐、遊行和抗爭。

游盈隆27日在民調發布會中指出，即便德日參審制有總統蔡英文和執政黨的強力背書，但仍有近七成的台灣人相信英美陪審制才是台灣司法改革的根本之道。另外，諸多跡象顯示，蔡英文連任這兩個月，許多重大政策作為有可能日漸腐蝕她的領導威信，未來挑戰將迎面而來，她的治國能力也將面臨另一次空前的考驗。

前副總統呂秀蓮在28日接受媒體訪問時也抨擊蔡英文推動的參審制，指蔡任後有模有樣召開司法改革種種會議，但雷聲大雨點小，只落得國民參審與陪審兩派論戰，根本問題應該是司法人員的養成教育及審理程序出問題，司法人員的素質及訴訟程序如何監督及考核才是關鍵，反而不受重視。她質問，未來《國民法官法》是由3位懂法律的職業法官和6位幾乎完全不懂法律的國民法官共同審判，一起決定生死或刑罰輕重，「這樣的改革，是我們需要的嗎？能實現司法正義嗎？」