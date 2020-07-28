貿協經驗人脈交流會 助台灣智慧交通業者爭取新南向商機

外貿協會受國際貿易局委託，日前辦理「智慧交通海外經驗及人脈交流會」，讓與會相關領域業者分享在海外爭取智慧交通商機的經驗及人脈等資訊，並邀請我國目前借調亞洲開發銀行(ADB)擔任資深運輸專家的教授、鼎漢國際工程顧問公司蘇志哲副總分享新南向市場交通發展的趨勢及我商可參與之商機所在，整場活動吸引包括遠通電收、中興工程、帆宣、世曦等計50名業者與會，現場交流熱絡，多家業者透過今天的交流會結識未來可能的合作夥伴，有機會在新南向市場攜手合作，進而爭取相關商機。

貿協行銷專案處處長吳俊澤表示，全球人口持續增加並逐漸密集化，根據市調研究機構MarketsandMarkets報告指出，智慧交通市場規模2023年可達到1,492.1億美元，其中又以亞洲市場為最，菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼、越南等大都會區均面臨交通壅堵的困境，盼藉由智慧型運輸系統、基礎建設、電動車輛充電設備及服務系統的創新來解決問題。

亞洲開發銀行資深運輸專家黃寬丞教授指出，亞銀以金融及技術援助等方式協助亞太國家經濟發展及消除貧困，在交通領域仍將多數資源投入在道路、鐵路等基礎設施，但這幾年都市大眾運輸的計畫項目及貸款金額比重逐漸增加，也特別對疫情後交通運輸情況改變做相關說明。

而鼎漢副總蘇志哲進一步說明馬來西亞、越南2國的智慧交通發展需求、該國因應的政策與法規，以及探討可能的計畫合作模式。

與歐美日韓國家相比，新南向國家的機車密度、混合車流、道路用地不足等情況與臺灣相似，近年來交通部與地方政府合作，提供智慧交通實證場域，許多資訊科技背景的新創公司們也貢獻其專長，創代科技執行長闕嘉宏、三維人執行長余嘉淵、動見科技BD許浩盛、及BiiLabs執行長朱宜振也分別介紹交通資料數據分析、車聯網行動定位數據平台、 次世代行動影像平台、及區塊鏈與智慧交通服務情境的解決方案。

經營海外市場，語言、文化、法規、政治方面等都讓業者進入障礙變高，透過今天的交流活動，希望能讓業界先進們對特定市場有來自同業的觀點，並引薦當地人脈，未來有機會在新南向市場攜手合作，進而爭取相關商機。（新聞轉載自新住民全球新聞網）