〈時評〉股市亂飆　投資人小心接到最後一棒！

台幣升值引爆的資金狂潮及台積電買盤強勁，推升台股 27日突破12682點，盤中以12686點再創歷史新高。 中央社記者裴禛攝 109年... 台幣升值引爆的資金狂潮及台積電買盤強勁，推升台股 27日突破12682點，盤中以12686點再創歷史新高。 中央社記者裴禛攝 109年7月27日 (來源 中央社)

台股大盤指數狂飈，今年6月底投資人開戶數比去年底爆增62.6萬戶，且大多數都是30歲以下年輕人，敢買敢衝，股市炒手亦藉機炒作，從生技股到科技股，又到資產股，金管會應該嚴查炒手，依法究辦，以保護善良投資人。

台股歷史已經走過一甲子，投資人越來越多，到1998年開戶人數突破500萬人，近年以每年15萬至17萬人速度緩步成長，去年台股市況好，重新站上萬點，指數迄今刷新30年新高，統計去年新增開戶數21.9萬人，各證券商都紛紛接到年輕人開戶詢問，究其原因是資金瘋狗浪來襲，即使國際經濟不景氣，但是資金泛濫，推升股市，加上網路媒體推波助瀾，再次造成股市全民運動的奇觀，但是這一次卻是炒手點火，年輕人勇於搶進所致，值得警惕。

台股今年新增開戶數高達62.2萬戶，年輕人熱度爆表，甚至連全台最大的股市社群「股市爆料同學會」，究其原因是在線人數太多，超過負荷而當機，直到收盤才緩和恢復。這種現象令人擔心，新手上路，真的準備好了嗎？深刻了解股市風險及專業嗎？還是隨著股市流言搶進殺出。

這一波股市飈漲，有人戲稱新手「亂拳打死老師父」，敢衝敢撞，有膽量的年輕人打贏了老手，根據證交所統計，今年6月投資人開戶數已達1989.5萬戶，比去年底的1916.9萬戶大增， 且絕大多數都是未經歷股市風暴的年輕人。由於網路世界聯繫方便，各種資訊真偽難辨，炒手透過網路釋放假新聞，結合不知情投資人炒股，更加容易，風險大增，深值主管機關重視。

股市有「擦鞋童」理論，就是紐約市一位有錢的股市大戶，當他去路邊擦鞋時，發現連擦鞋童都在侃侃而談股市時，他擦完鞋子立刻把股票全數賣光，而什麼數據最能代表「擦鞋童」理論呢？就是開戶數，當股市成為全民運動，失去應有的專業時，這時就是投資人要注意風險的時候了，畢竟全世界沒有不破滅的泡沫。台灣綜合研究院創辦人劉泰英，也特別提醒投資人，股市飇漲太多，要注意爆跌的風險，老舵手的經驗之談，肺腑之言，值得重視。

股市名人科斯托蘭尼曾說，股市是老人與狗的遊戲，也就是說主人走一圈，小狗跑四圈，但是最後還是跑回主人身旁，用技術分析，主人是年線，小狗是股價，當股價頻頻大漲，與年線產生很大乖離時，股價一定會產生大修正，基本面若好，回測年線，如基本面不好，年線也守不住。

華倫巴菲特曾經說過：「當別人恐懼時，我貪婪。當別人貪婪時，我恐懼。」現在新冠肺炎疫情襲捲全球，方興未艾，經濟險境是1930年以來最嚴重，美國上一波紓困資金將於7月底到期，後續怎麼辦？FED及白宮都在頭痛無解，台灣投資人怎麼能夠低估下一波經濟風暴可能再起呢？今年3月19日台股暴跌到8523點的歷史隨時可能重演，屆時新手投資人辛苦賺來的錢，又能守得住嗎？

台股這一波從炒作生技股到科技股，現在又到資產股，連年年虧損，10年發不出股利的士紙(1903)，營業利益率-111.72%，稅前淨利率達-122.14%，資產報酬率-0.65%，股東權益報酬率-1.96%，今年第一季每股虧損0.18元，每股浄值只有8.95元，竟然能夠在3個月內飇漲119.58%，股價從52週最低25.2元，狂飇到83元，證交所列為警示股，諷刺的是卻反而成為市場追逐的飇漲股。人盡皆知背後一定有不法份子炒作，為何金管會坐視不管？任令炒風亂竄？

股市現在防止內線交易、人為炒作、投資人保護、公司治理，全部淪為亮麗的口號，投資人千萬小心不要成為接到最後一棒的小老鼠。