7/28最新疫調出爐！泰籍移工染武漢肺炎　接觸者共29人　活動地以台灣桃園為主

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）有關昨（27）日泰國官方公布1名21日自台返泰之武漢肺炎（COVID-19，2019新型冠狀病毒疾病）病例，中央流行疫情指揮中心表示，該名泰籍移工為30多歲男性，疫調中心已匡列宿舍及工作接觸者共29人，其中28人採檢是陰性、27人血清抗體也是陰性，其餘檢驗中。

指揮中心說明，該名確診的泰籍移工自2018年1月來台工作，今年7月21日返回泰國後，22日出現腹瀉症狀，但無呼吸道症狀、無發燒、無嗅味覺異常，25日於泰國採檢後，核酸檢測驗出陽性。

指揮中心指出，個案在台期間，活動地以桃園工作地點及宿舍為主，截至目前已匡列189人，分別為宿舍區接觸者18人、工作區接觸者11人及公司其他員工160人。

其中宿舍區和工作區個案接觸者共29人，已於27日安排採檢送驗，其中28人核酸檢測檢驗結果為陰性，1人檢驗中，至於血清抗體檢測，有27人也是陰性。

另外，18位宿舍區接觸者列為居家隔離對象，除1人曾於25日出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中，其餘已安置於集中檢疫所，預計8月5日解除隔離。另外11人為工作區接觸者，皆無症狀，列為自主健康管理對象。目前，已完成採檢29人，

指揮中心表示，為降低傳染風險，已於今（28）日針對公司其他員工共160人擴大採檢完畢；上述160人目前皆無疑似症狀。

指揮中心表示，為因應泰籍移工自台返泰後確診，疾管署官網已有泰文宣導影片22支、泰文海報13款及泰文單張15款，歡迎各界下載應用。指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。

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