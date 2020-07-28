中國女子帶2歲兒闖民宅吹冷氣 被發現還嗆「大不了付你錢」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）人生的現實世界總是比電影來的精彩，尤其在中國。近日一名住在中國浙江的汪姓女子外出散步時，看見女兒的別墅3樓臥室有燈光透出，打電話後發現女兒一家並未返家，汪女報警後與警察進屋查看，赫然發現一名女子帶著孩子光腳坐在臥室內神情愜意地吹冷氣。面對警方質問，女子還回嗆「大不了給你點錢。」

1名家住中國浙江金華新獅街道的汪姓女子，日前晚飯後外出散步，經過經過女兒閒罝的別墅時，見到3樓臥室窗口居然有燈光透出，以為女兒回家。

但是打電話確認後發現女兒一家並未返回家，汪女意識到有人闖入住宅而報警，當晚9點多，她與民警一起進入屋內查看，發現3樓臥室被人反鎖，汪女用鑰匙將門打開後進入。

2人看見1名女子光著腳帶著一個2歲大的孩子坐在床上吹冷氣休息，在遭到民警質問時，還淡定地說「我是住在這裡的」。

汪女氣不過，與女子對峙，女子眼見自己的謊言被拆除，理直氣壯地說「實在不行，我賠你錢不就好了？」

該名李姓女子供稱，當晚帶著兒子出門，路過附近時被一隻野貓引到了別墅後門，李女發現後門破損未上鎖，便帶著兒子進入屋內休息。

李女對於自己擅闖民宅的行為並不覺得有任何不妥，被發現了還說「我進來一看，廚房也挺乾淨，還想說買點菜住在這裡好了。」，讓汪女及民警聽了咋舌。

最後李女被民警帶回派出所做進一步調查，案件正在審理當中。