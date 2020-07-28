台灣駐美代表拜會美國務院高層：盼促進台美夥伴關係

駐美代表蕭美琴（左）與美國務院亞太助卿史達偉（照片翻攝自Taiwan in the US Twitter） 駐美代表蕭美琴（左）與美國務院亞太助卿史達偉（照片翻攝自Taiwan in the US Twitter）

【最後更新 7月28日14時40分】

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）我國新任駐美代表蕭美琴剛上任便馬不停蹄工作，她近日拜會美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉，表達期盼共同促進台美關係。

駐美台北經濟文化辦事處（TECRO）稍早透過推特分享蕭美琴與史達偉（David Stilwell）的合照並提及，蕭美琴期盼與史達偉和他的亞太局團隊共同推動更緊密的台美夥伴關係，「在接下來的幾年，台灣將致力於擴大與美國在經濟、安全、文化及教育的關係。」

Representative @bikhim

looks forward to working with Assistant Secretary David Stilwell & his team @USAsiaPacific for an even closer #Taiwan-#US partnership. Taiwan is committed to expanding our economic, security, cultural & educational ties with the US in the years ahead. pic.twitter.com/l7ny6HGMiR — Taiwan in the US (@TECRO_USA) July 28, 2020

外交部發言人歐江安今（28）日在例行記者會中說明，蕭美琴於昨（27）日與史 達偉會晤，雙方就加強台美各層面的緊密合作關係交 換意見；基於台美交往默契，外交部對於雙方官員會談相關安排，包括地點，以及詳 細談話內容一向不對外轉述。

歐江安提及，未來我國政府將秉持互信及互惠的原則 ，持續穩健深化台美全球合作夥伴關係。

我國首位女性駐美代表蕭美琴於本月21日在總統府宣誓，隨後便攜帶四隻愛貓赴美，23日抵達華盛頓就任。