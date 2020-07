台灣駐美代表拜會美國務院高層：盼促進台美夥伴關係

【最後更新 7月28日14時40分】

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)我國新任駐美代表蕭美琴剛上任便馬不停蹄工作,她近日拜會美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉,表達期盼共同促進台美關係。

駐美台北經濟文化辦事處(TECRO)稍早透過推特分享蕭美琴與史達偉(David Stilwell)的合照並提及,蕭美琴期盼與史達偉和他的亞太局團隊共同推動更緊密的台美夥伴關係,「在接下來的幾年,台灣將致力於擴大與美國在經濟、安全、文化及教育的關係。」

Representative @bikhim

looks forward to working with Assistant Secretary David Stilwell & his team @USAsiaPacific for an even closer #Taiwan-#US partnership. Taiwan is committed to expanding our economic, security, cultural & educational ties with the US in the years ahead. pic.twitter.com/l7ny6HGMiR