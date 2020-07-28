戴口罩長相差很大！ 新冠肺炎疫情下臉部辨識技術卡關

美國國家標準暨技術研究院(NIST)透過模擬不同的口罩戴法與款式來測試人臉辨識系統（圖/美聯社） 美國國家標準暨技術研究院(NIST)透過模擬不同的口罩戴法與款式來測試人臉辨識系統（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）你有過因為口罩而認錯人的經驗嗎？不只是人類，電腦顯然也沒轍。

根據美聯社的報導，美國國家標準暨技術研究院（National Institute of Standards and Technology, 簡稱NIST）針對此問題展開一系列的調查，研究戴口罩時演算系統的運作方式，盼能在疫情時代下克服面部辨識困難。

NIST的初步研究僅針對疫情爆發前發明的系統，測試口罩的款式與戴法對於辨識錯誤率的影響。然而在之後的研究中，他們將聚焦於新技術的套用和正確性的提升，像是特別針對人類眼睛與眉毛的偵測方法，畢竟在口罩的遮蔽下，只能依賴臉部上方進行辨識。NIST也和美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）及國土安全部(U.S. Department of Homeland Security)合作進行這項研究。

研究單位使用大量移民者的照片作為資料庫，比對有戴口罩與未戴口罩的圖像，以測試如何將錯誤率降到最低。在未戴口罩的狀態下，偵測錯誤率僅有0.3%，然而只要戴上口罩，則會提升至5%。雖然還是有一定程度的辨識效果，但研究單位指出，許多民間的偵測系統錯誤率可能更高，甚至達20%至50%，如此一來，恐怕更無參考價值。