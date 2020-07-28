水量暴增中國秦淮河恐潰堤 民眾還在壩體「肚子裡」開酒吧！

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）受強降雨影響，中國長江一帶洪災告急，長江今年「第3號洪水」形成後，被認為是今年以來出現的最大洪水。而有官媒披露，位於南京江寧區楊家圩市民公園旁的外秦淮河大堤，內部居然被挖空，做成餐廳營業。民眾痛罵，這對大堤造成嚴重安全威脅。

中國官媒《中國之聲》報導，由於秦淮河水位居高不下，南京水務局24日發佈黃色預警。秦淮河流域附近地區有步道遭水淹沒，還有水逐漸漫出河堤。

有民眾檢舉反應，在秦淮河畔的楊家圩楊家圩市民公園旁邊的大堤，有多家高檔餐廳及酒店，就建在堤防的「肚子」裡，不僅沒有正規許可，還涉嫌違反多項水利法規，在這洪患時期，讓人擔心堤防的安全。

一家餐廳的劉姓業主反映，當初是看到南京江寧城市建設集團有限公司的招商廣告，心想這是國有集團，而且做了大量招商廣告，想必是相當安全的。而且該公司出具的合約完全符合規定，對方還聲稱擁有該地產權。

該公司將該堤防背水方水坡向內打通，長達12米，幾乎到了堤防中線位置，以每天每平方公尺1塊人民幣價格（約台幣4元），租給5、6家商戶。

當記者向江寧城建集團當時負責建築的吳主任詢問時，對方表示，他們只負責建築大堤，原本構想是要把堤防這裡做成「酒吧一條街」，但是效益不太好。

吳主任表示，當時蓋的時候覺得沒什麼，畢竟政府都宣稱這個堤防設計能「抵禦百年一遇的洪水」。

而江寧城建集團則回應，壩體內的餐廳，的確是沒有正規手續，當初用的配套措施是「臨時用房」，至於為何「臨時」了6年還在營業，對方則支支吾吾說不清楚。

在堤防「肚子裡」蓋餐廳的新聞傳出後，引發各界嘩然。當地水利及管理單位前往調查。

7月26日記者跟進報導，該地的餐廳酒吧已在25日停業，進行拆除工作。

報導指出，南京江寧區紀委監委已介入調查，對於調查中發現的問題，將嚴格依規依紀依法作出處理。