金正恩：核武確保北韓的安全與未來

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）北韓官媒今（28）日報導，北韓領導人金正恩在一場演講中表示，儘管外界壓力及軍事威脅不減，但北韓的核子武器能確保國家的安全與未來；北韓與美國針對北韓無核化的協商自去年便停滯不前。

根據北韓中央通訊社（KCNA），金正恩在昨（27）日朝鮮戰爭終結第67週年的慶祝活動上發表演說，與會的成員還包括退伍軍人。

金正恩表示，北韓發展核子武器已取得「絕對力量」（absolute strength）來避免軍事衝突，言談間強調核武的防衛性目的，「現在面對來自帝國及侵略勢力任何型態的高壓及軍事威脅，我們都有能力保衛自己。」

金正恩指出，「有了我們可靠且有效的自衛型核武作為威嚇，（我們）將不會再有戰爭，我們國家的安全和未來也將永遠獲得保障。」

路透社報導，金正恩的演說正值美國與北韓針對平壤無核化的協商停滯不前之際。金正恩與美國總統川普（Donald Trump）於2018年在新加坡首度會晤，開啟北韓無核化的契機，不過自兩人於2019年在越南會晤後，協商便逐漸破局。

北韓原先期望透過減核來換取美國取消對北韓的經濟制裁。韓通社在年初報導，金正恩在前一日的談話中批評美國持續對北韓持有敵對立場，並表示將發展「新型態的武器策略」；不過他也未把話說死，表示仍有意願和美國協商。