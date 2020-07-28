北台灣本土登革熱群聚事件再增7例　個案全部住在桃園市長安里

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）繼21日爆發首例本土登革熱病例後， 疾管署公布桃園市再增7例本土登革熱病例，為4男3女，年齡介於14至78歲間，其中1例已由桃園市政府於7月26日公布為確診個案(案3)，與案2住家距離37公尺，並針對案2住家周圍擴大採檢，其中6例於27日檢驗確診。

疾管署表示，新增個案皆居住於桃園市長安里，與24日公布案2（指標個案之母親）之住家距離100公尺範圍內，其中2名自覺無症狀，另4名陸續於7月5日至11日間發燒就醫，目前皆已無症狀。

疾管署統計，今(2020)年截至目前國內累計9例本土病例，均居住於桃園市，另累計56例境外移入病例，較近5年同期為低，感染國家以印尼、菲律賓等東南亞國家為多。

近期東南亞疫情升溫，鄰近我國之新加坡、馬來西亞、泰國、印尼疫情處高峰或流行期，上述國家病例數已高於近年同期，其中新加坡預估今年病例數將超過該國史上最大疫情(2013年，達22,170例)；寮國、柬埔寨、緬甸則已進入流行期，另越南亦呈上升，其中胡志明市處高峰。

疾管署再次呼籲，近期國內各地持續有午後陣雨，請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。

此外，也請醫療院所提高警覺，務必加強詢問就診者之TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，若為疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。