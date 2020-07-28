【類出國】「桃園機場一日遊」上路 免稅購物還可近距離觀賞飛機起降、機坪作業

桃園機場一日遊活動首發團25日上路，參與民眾在工作人員帶領下前往免稅店購物，享受悠閒時光。中央社 桃園機場一日遊活動首發團25日上路，參與民眾在工作人員帶領下前往免稅店購物，享受悠閒時光。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為刺激國境產業復甦，「出發吧！桃機樂友會一日體驗遊」首發團於7月25日上路，100人除了展開難得的免稅購物外，還下機坪搭乘接駁車，近距離領略飛機起降、機坪作業。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，桃園國際機場公司為刺激國境消費，與桃園國際機場產業發展協會共同發起「出發吧！桃機樂友會一日體驗遊」活動，希望藉由民眾參觀桃機建設、機場軟硬體，感受平日匆匆忙忙出國，卻忽略桃機的美好。

桃機公司25日表示，首發團活動第一梯次100位幸運民眾由主辦單位協調各機場駐站業者特別安排，以悠閒節奏，漫步在機場管制區內，近距離體驗機場的吃、喝、玩、樂與各項公共藝術文化。

桃園國際機場公司日前與社團法人桃園市國際機場產業發展協會聯手打造「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動(上圖) ，限量4000個名額被搶訂一空。下圖為百人下機坪搭乘接駁車，近距離感受飛機起降、機坪作業。中央社

「桃園國際機場產業發展協會」並安排參與的民眾搭上地勤巡迴巴士，近距離欣賞機坪作業與雄偉的客貨機外觀，中餐也安排在貴賓室內享用VIP級美味餐點。

長榮航勤公司出動熟悉地勤作業人員以淺顯易懂幽默口吻，解說桃園機場停機坪點滴，包括如何裝卸貨、如何在惡劣天候因素下作業、貨客機前後置作業、各種地勤車輛區分等，讓民眾大呼「長知識」。

從事資訊業的詹姓男子表示，以往出國都是直奔登機門，今天很新奇的竟然悠閒走在免稅店長廊，看到許多以前不曾注意的打卡拍照景點，還能在停機坪上近距離看到地勤作業，是非常驚奇的體驗，而且也感受到「機坪作業沒有想像中那麼簡單」，也建議未來可以擴大規模，讓更多人都參觀。

從事會計工作的陳姓女子談到，今天最特別的是看到飛機起降前後地勤作業流程，也看到工作人員辛苦的一面，「如果還有機會，真的很想再來第二次」。

鍾姓男子一家4人幸運參加首發團，小朋友看到龐大的飛機感到相當震撼，家長則說今天是非常難得的「國境之旅」。

桃園國際機場產業發展協會理事長古素琴表示，桃園國際機場配合政府邊境管制防疫措施，已經很久沒有看到旅客人潮，相信民眾這次體驗，可以感受前所未有的經驗，而「桃園機場一日遊」兼具涼爽、好玩、新鮮等特色，希望大家告訴大家，一起到桃機來玩。

古素琴說，國際機場受限於特殊場域與管制封閉性，疫情影響機場相關產業，加上國際疫情尚未獲得控制，前景仍不明朗。協會為活絡機場內商業氣氛，期待能讓久未出國民眾體驗機場目前冷清氣氛，希望帶動機場商機。

桃園國際機場公司日前與社團法人桃園市國際機場產業發展協會聯手打造「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，限量4000個名額被搶訂一空，經整理重複報名或繳費未成者，經評估協調投入更多導覽和餐飲服務能量，同時因應暑假出遊旺季及慶祝88父親節，桃機將再釋出1680個名額，7月23日上午10時開放網路報名。