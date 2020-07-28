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瑞典駐台灣代表將離任　外交部贈勳

外交部長吳釗燮表示，相信未來台灣與瑞典的雙邊關係將持續成長

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/28 10:05
瑞典駐台代表言禾康（左）與外交部長吳釗燮（照片來源：外交部提供）

瑞典駐台代表言禾康（左）與外交部長吳釗燮（照片來源：外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）瑞典駐台代表言禾康（Sven Håkan Oskar Jevrell）任期屆滿即將離任返回北歐，外交部長吳釗燮在昨（27）代表總統蔡英文頒授勳章予言禾康，表彰他為進台灣與瑞典雙邊關係的貢獻。

吳釗燮昨日頒發紫色大綬景星勳章予言禾康，表彰他在擔任瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表期間，對於促進台灣與瑞典雙邊關係的努力與貢獻；言禾康於2018年9月起擔任瑞典駐台代表至今，預定本年8月離任返回瑞典。

根據外交部，吳釗燮致詞時特別稱讚言禾康是台灣的真朋友，駐台兩年期間積極推動台灣與瑞典雙邊交流，成效斐然，例如協助瑞典成為第一個加入全球合作暨訓練架構（GCTF）的歐洲國家，與台灣及其他理念相近夥伴一同促進國際合作，支持台灣國際參與，相信在言禾康奠立的基礎上，未來台灣與瑞典的雙邊關係將持續成長。

言禾康則感謝吳釗燮、外交部、我國政府各部會，以及台灣各界友人在其任內給予的支持與協助，同時強調，自2019年以來台灣與瑞典在經貿、教育與科技的合作大幅成長，不過真正連結兩國的是自由、民主與人權等共同價值。

言禾康稱讚台灣為亞洲閃耀的民主典範，並強調瑞典將持續與台灣共同維護這些普世價值，台瑞雙方是理念價值夥伴，他也會是台灣永遠的好友。
瑞典
吳釗燮
外交部
台瑞關係
言禾康

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