台灣保健食品產業新秀　香茹機能性產品加值澎湖農業

香茹為多年生宿根植物，溫暖時節皆有機會見其開滿黃色小花。（照片來源：農委會高雄區農業改良場） 香茹為多年生宿根植物，溫暖時節皆有機會見其開滿黃色小花。（照片來源：農委會高雄區農業改良場）

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）炎炎夏日，受國旅回溫之益，許多人到澎湖遊玩時都會些特色產品，如「香茹茶」。香茹是澎湖當地原生獨特草本植物，有澎湖青草茶的美名。隨著國人保健風氣盛行，農委會高雄區農業改良場進行香茹茶原物料生產技術的提升，同時加強機能性成分研究，並開發機能性產品提高及其附加價值。

高雄場場長戴順發表示，國人保健風氣盛行，食療養生的觀念深植民心，平常注重飲食與生活作息，則可減少日後病痛上身的機會，然而現代生活壓力大，大眾飲食普遍高油高熱量，人體容易產生過多的自由基，嚴重影響生理機能。有多篇論文研究顯示，香茹含有豐富的木犀草素、木犀草苷及至少24種綠原酸等。

香茹茶冷熱泡皆宜，兼具青草茶的涼爽與菊花茶的芳香。（照片來源：農委會高雄區農業改良場提供）

戴場長還說，台灣本島具有較完整的保健食品產業鏈，澎湖則具有推動香茹特色作物的獨特性，若能引進完整的保健食品產業鏈，並結合地理特色及人文風情，可朝產品精緻化與多元化的方向發展，持續發揚地方特色作物，加值澎湖香茹產業，更進一步推動地方創生。

澎湖的特產作物「香茹」，當地人慣稱「風茹」，是多年生菊科草本植物，學名為Glossogyne Tenuifolia，全球原本僅澎湖有食用紀錄與商業化種植，在台灣本島亦有少部分農民栽種，年種植面積與產量持續增加。

市面上看到香茹相關的產品，原料皆為百分之百的國產香茹，傳統香茹以全株利用，且栽培期僅約3個月，但已知不同採收部位與生長期有不同含量的機能性成分，故高雄場將建立原物料分類制度，期與香茹連續性栽培技術相輔，達到原物料分級利用，未來可將相關技術移轉給食品或生技廠商，投入保健產品開發，擴大香茹原物料的市場需求，增加農民收益。

香茹植株以莖的生長形式主要可分為直立型(左)與匍匐型(右)兩種。（照片來源：農委會高雄區農業改良場）