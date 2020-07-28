台灣7/28新增5例武漢肺炎境外移入個案　患者自菲律賓和香港返台

更新時間：2020-07-28 14:07

初次發稿：2020-07-28 9:47

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增5例境外移入武漢肺炎（COVID-19，2019新型冠狀病毒疾病）病例(案463至467)，其中4人自菲律賓入境，1人自香港入境。

指揮中心表示，案463為50多歲男性，今年3月至菲律賓工作，自7月21日起陸續出現發燒、咳嗽、嗅覺異常、腹瀉及全身倦怠等症狀，24日於當地就醫並採檢，但未接獲檢驗報告。

案463於7月26日返國入境時因體溫偏高，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，當日晚間因身體不適，經衛生單位安排至醫院就醫，於今日確診，目前收治住院隔離。

案464為30多歲男性，今年1月至香港工作，7月16日曾出現發冷及盜汗症狀，經自行服藥後症狀緩解，23日出現有痰及嗅味覺異常等症狀，因自覺症狀輕微未於當地就醫。

案464個案於7月26日返國入境時主動告知有症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診。

案465為30多歲男性，今年1月至菲律賓工作，6月19日陸續出現嗅味覺異常、咳嗽、喉嚨痛及肌肉酸痛等症狀，當日前往就醫並於醫院進行武漢肺炎快篩，結果為陰性。因當地醫院未開立藥物，僅自行服用感冒藥。

案465於7月26日返國入境時主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診。

案466、467分別為70多歲男性及70多歲女性，為一對夫婦，兩人於今年1月陸續前往菲律賓探親，案467於7月12日出現發燒、咳嗽及走路喘等症狀，經自行服藥後症狀緩解，兩人7月26日返國，案466入境時無不適症狀，案467於登機前及入境時皆主動告知曾有症狀，兩人由機場檢疫人員安排採檢後，分別送至防疫旅館居家檢疫及集中檢疫所隔離，均於今日確診。

指揮中心表示，案463、465、466及467搭乘同班機返國，衛生單位已掌握個案接觸者共15人，其中10人為此4名個案之同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，5人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

另針對案464，衛生單位已掌握接觸者共12人，為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，同班機機組員因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計80,825例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含79,785例排除)，其中467例確診，分別為376例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

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