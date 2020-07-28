美國 Moderna疫苗可望年底推出 供應廣泛使用

（路透社）美國政府官員與公司高層週一表示，Moderna的新冠疫苗可能會在年底準備就緒，以供廣泛使用。此前Moderna宣佈展開3萬人的臨床試驗，以展現疫苗的安全性與效果，這也是獲得監管批准前的最後一道障礙。

川普政府推出加速疫苗研發的計畫，Moderna的疫苗率先進入後期測試階段，增添了有效疫苗問世、幫助終結疫情的憧憬。Moderna股價週一收盤大漲9.15%。

從未有任何疫苗問世的Moderna，接受了美國政府近10億美元金援。美國政府透過「神速行動(Operation Warp Speed)」計畫為幾支候選疫苗的研發提供資金。

超過150種疫苗目前正處於不同的研發階段，約二十多種疫苗已經在進行人體測試。

輝瑞(PFE.N) 與強生(J&J) (JNJ.N)本月正為其新冠候選疫苗啟動後期臨床試驗。英國製藥廠阿斯利康(AstraZeneca) (AZN.L)則表示，與牛津大學研究員共同研發的疫苗將在今夏在美國進行大規模試驗。

「2020年結束前實現安全和有效的疫苗是頗有難度的目標，但對美國人民而言這是正確的目標」，美國國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)在宣佈啟動Moderna大型三期試驗時說。

柯林斯說當疫苗被認為安全且有效時，Moderna可能已準備好了數以千萬劑計的疫苗。

Moderna執行長Stephane Bancel稱，該公司仍穩步朝著2021年起一年交付約5億劑疫苗邁進，可能一年最多可交付10億劑。

這項大規模後期試驗旨在評估Moderna的mRNA-1273疫苗安全性，判斷其可否在注射兩劑後防止新冠症狀。

美國國家過敏暨傳染病研究所所長福奇說，試驗結果可能會在11月甚至更早的時候公佈。福奇說，在見過之前較小規模試驗的資料後，他「不會特別擔心」疫苗的安全性。