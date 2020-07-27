美國公布5G可信任廠商清單 防中共染指電信設備

中華電信與遠傳電信等24家廠商入選美國國務院公布的5G乾淨網路清單。根據國務院網站，這份清單旨在挑出可以信任、不會受到中共等專制政府控制的電信設備供應商。

國務院網站說明，5G乾淨網路（5G Clean Network）是由跟美國志同道合的國家和企業所推動，目的在確保本身關鍵的電信網路、雲端、數據分析、行動應用、物聯網、5G技術，不會受到惡意行為者侵害。

實現此目的的做法為只仰賴可信任的供應商。這些廠商不會遭受中國共產黨等專制政府不正當的法外控制。

國務院網站指出，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）在國務院要求下，邀集25名來自歐美和亞洲的企業、研究中心專家，一同研擬評估電信設備供應商的可信任度標準。

他們研擬的「電信網路服務安全和信任標準」，可以補充「布拉格提案」（Prague Proposals）和歐洲聯盟（EU）的5G網路安全工具箱（5G Toolbox），讓政府、網路所有人和營運商多一套工具來評斷供應商的可信任度和安全度。

國務院網站特別介紹「布拉格提案」。2019年5月，全球逾30國的政府官員、歐盟與北大西洋公約組織（NATO）代表和業界人士，共同討論各國評估5G供應商時，必須考量的國安、經濟和商業要素。

會議主席國捷克隨後公布的討論結果即為「布拉格提案」。未來各國在設計、建設和管理自身5G基礎設施時，就能考量其中的建議和原則。

今年4月29日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布，國務院將開始要求所有進入和離開美國外交機構的5G網路流量，都需要遵循「乾淨路徑」（Clean Path）。

這一乾淨路徑指的是在端到端的通訊路徑中，不使用任何不可信IT廠商的傳輸、控制、計算或儲存設備，譬如必須遵守中共指示的華為、中興通訊等廠商。

乾淨路徑體現最高的安全標準，讓不可信任、高風險的供應商沒有能力干擾、操縱或阻斷對普通公民、金融機構或關鍵基礎設備的服務。

國務院網站並表示，現在有許多國家都選擇只讓可信任的廠商參與國內5G網路建設，包括英國、捷克、波蘭、瑞典、愛沙尼亞、羅馬尼亞、丹麥與拉脫維亞等國家。希臘也已同意借助愛立信公司（Ericsson）而非華為公司，來發展自身5G基礎設施。