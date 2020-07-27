美食老饕搶攻 COZZI Blu和逸飯店．桃園館

國泰飯店觀光事業旗下最新旗艦品牌──COZZI Blu和逸飯店．桃園館，打造全台第一、結合日本橫濱八景島「Xpark水生公園」，以及國際精品購物商城的旅宿體驗，邀請旅客進入海洋世界般的精彩探索旅程。一踏進飯店彷彿進入潛水艇艙冒險，２樓大廳也充滿海洋元素，飯店特地請英國藝術家貝馬丁，打造海洋生物及珊瑚玻璃端景藝術。另外，水母、貝殼燈，館內處處讓人相機快門按不停，洗版您的社群打卡牆。除了為全球旅客提供頂級住房體驗外，更打造全台最優質的飯店餐飲服務。由COZZI Blu行政總主廚──邱有彬，領軍最專業的餐飲團隊，不論是在擺盤、創意巧思抑或餐飲味道，要顛覆您對飯店餐廳的刻板印象，享用美食及最高CP值服務之餘也能同時擁有五感新美學。

來「逸．市集」美拍一波 全台唯一強勢打造碼頭、BBQ風Buffet

吃到飽控絕對不能錯過！有著濃厚海邊碼頭風格Buffet的「逸．市集」要讓旅客即便現在不能飛出國，在餐廳裡即能享用11大餐點區表達不同國家文化特色，以味蕾尋訪世界各地，讓旅客至「逸．市集」用餐猶如真正的世界旅者。主廚豪邁端出「爐烤現切戰斧牛」選用美國頂級安格斯牛，油脂比例恰到好處，堅持不用組合牛塊，原塊戰斧牛排先以220度高溫鎖住肉汁，180度爐烤考驗主廚功力、過程需謹慎小心，確保牛排在焦香的外表下，仍有柔嫩多汁的口感與均溫的最佳適口熟度。台灣人最愛的「肋眼牛排」更是肉食主義者絕不能錯過的菜色，主廚嚴選美國Prime等級的牛肋眼，油花分布均勻、口感、油脂、嫩度平衡度集一身，不過多調味、以爐烤方式料理，原汁原味、吃得到肋眼鮮甜口感。餐檯上還有手工自製義大利麵，每日新鮮供應大蒜、番茄、海鮮等不同地方文化麵食。另有歐式冷肉乳酪、現擀現烤Pizza、ＤIY現榨果汁、現切生魚片、漁港直送海鮮等佳餚。另貼心設有兒童取餐區，擺滿小朋友最愛的炸雞、薯條，讓家長放心孩子們自行取餐。除了豐富餐點外，「逸．市集」強勢打造全台唯一露營野餐區，結合日本「Snow Peak」露營品牌合作，一串串高掛的營燈、舒適的休閒座椅，在大啖美食之餘，也能體驗獨一無二的用餐氛圍。

饕客必吃！頂級新食肆 「逸薈軒」穿梭時光味蕾

COZZI Blu行政總主廚邱有彬領軍的餐飲團隊，懷抱著對料理至高無上的初心，以及將道地川揚菜的美妙與精髓引進大桃園地區，挑逗食客們細膩挑剔的味蕾。從大火快炒到細火慢燉、從精細刀工到翻鍋速度至擺盤裝飾，無一不講究，力求將川揚料理的精神發揮得淋漓盡致。其中「鎮江水晶餚元蹄」為江蘇鎮江300多年歷史的一款名菜。主廚以豬蹄為主料，以六、七種中藥材及辛香料燉煮而成。瘦肉香酥、肥肉不膩，皮色晶瑩、鹵凍透明，是最佳的開胃前菜。老饕必點「川椒稻香牛肋排」，嚴選美國Choice等級的牛肋排，結合稻草及四川風味滷汁滷製4-5小時，淋上大紅袍花椒、燈籠椒等炒香醬料，呈現川味的椒麻香氣。最後淋火使稻草香氣到達最高層次，讓饕客們垂涎欲滴。「金湯龍蝦海鮮響米」，選用桃園在地芋香米煮後風乾炸至金黃製成響米，湯頭部分則是以大量龍蝦頭熬煮鮮湯，另加入烏參、花枝、龍蝦肉日本北海道干貝等滿滿的海鮮料，超高CP值讓您一碗接一碗、停不下來。在餐廳的空間設計上，則以新東方典雅風格結合現代元素，內部空間挑高十米，中國風蝴蝶吊扇，寓意「花若盛開，蝴蝶自來」的涵義，打造出兼具寧靜、新古典的氛圍。

網美最愛！深夜必去 陸地潛水艇「Blu Bar」

「Blu Bar」以船艙造型打造更使用繽紛的沙發座墊擺放其中，宛如一隻隻熱帶魚穿梭其中，另流線型的水母座椅，更是拍照打卡的最佳選擇。調酒師精心設計，推出「亞特蘭提斯」特調，以萊姆酒及伏特加為基底，與藍柑橘糖漿及新鮮果汁的搭配，酸甜、層次優雅，帶著夢幻的漸層藍色，輕輕一啜彷彿即能看見失落的帝國。在船艙造型的「Blu Bar」品酩，也能滿足現在無法搭海上郵輪的慾望。

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