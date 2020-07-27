最新！台灣公視國際頻道風波引高層請辭投震撼彈　文化部：政府信任被扭曲為「黑手沒收」深表遺憾

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣公共電視（以下簡稱公視）因籌備「國際英文影音平台」爆出政府介入爭議，今(27)日引發高層請辭風波事件越演越烈，對此，文化部出面說明。

綜合媒體報導，公視今日上午召開臨時董事會，針對政府將提撥十億元預算籌備的國際頻道事宜，引起公視董事激辯交鋒，最後投票以11比4通過，然而，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉、新聞部經理蘇啟禎當場請辭。

針對該頻道預算，文化部將向行政院爭取第二預備金新台幣4500萬元為前導計畫經費，也將提每年10億元預算且為期4年的公共建設計畫，現更已提升至58億元。

公視說明，該計畫預算四千多萬正申請文化部專案核定中，主打新聞、節目、專題、紀錄片，預訂明年正式上線，但由於公廣集團本屆董事會改組在即，除了今年下半年的國際影音平台前導專案，擬由本屆團隊規劃、提交董事會定奪；未來，正式平台的預算、組織架構等問題，均將交由下屆董事會議決。

聯合報導，文化部傾向8月通過新任公廣董監事，外傳層峰屬意文化總會副會長江春男出任公視董事長，引發內部人事風擾；至於爆出公視接受政府指示以十億元成立國際頻道，學者更質疑是在做「大外宣」，風波持續延燒。

馮小非會後接受中央社訪問表示，公視高層在7月16日召開董事會前，已與文化部共同向國發會申請4年公共建設計畫，每年挹注約10億元經費。今天提及這項4年計劃的總預算，已提升至58億元。

馮小非認為，這項計畫進行未經董事會同意，甚至在今天臨時會中，資料提供仍不完整。國際頻道事涉廣泛，應與董事討論，更懷疑外部勢力伸手到公視人事，「這樣的事情，如果連董事會都不讓知道，那這不是沒收公視，什麼才叫沒收公視？」

對於越演越烈的風波，文化部今日晚間發聲明表示，政府推動「國際影音平台」的計畫時，首選是公視，相信公視ㄧ定有能力製播優質、多元客觀的影音節目，展現在世人的面前；而且因爲公視是全民的，所以沒有「圖利私人」的問題。

文化部強調，不料，政府的這片「信任」的善意，卻被扭曲為「政府黑手沒收公視」，而引發這麼大的風波，文化部深表遺憾。

文化部說明，後續推動「國際影音平台」政策方向不變，關於公視所提「國際影音平台」前導計畫後續推動，為了避免政府干預公視之疑慮再起，將再審慎完整的評估。