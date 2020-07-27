【武漢肺炎】亞洲模範生破功？越南爆新案例、急撤8萬遊客

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在本次新冠肺炎（COVID-19）疫情中表現可圈可點的越南，上週六（25）日通報百日來首例確診，接著又添了3例，官方如臨大敵，27日決定採取大刀闊斧的防疫行動，將觀光勝地、中部城市峴港（Da Nang）8萬名遊客全數撤離，誓將蠢動的疫情消滅於萌芽。

CNN報導，上週確診案例為一名57歲男子，過去一個月來未離開峴港，也無國外旅遊史，官方不敢大意，立刻進行大規模疫調與病毒檢測。為了杜絕傳播風險，國內航空業者全面動員，每日一百班往返11座城市，要將8萬名來自越南其他地區的遊客於4天內悉數撤離。

越南自3月起鎖國，對外國遊客仍未開放，甫於6月才讓400名左右的日本商務旅客透過包機方式入境。這次的撤離行動雖顯得有些驚天動地，但這東南亞國家也的確是靠著疫情爆發之初雷厲風行的機場檢疫、精準疫調與嚴格隔離手段，才得以將案例壓在420例左右。

越南鎖國三周後，4月底開始放寬禁令，商業活動逐漸復甦，生活開始恢復正常。峴港25日爆發新案例後，立刻恢復了社交距離規定，人人皆須距離1公尺，公共場合也須配戴口罩。這座城市是知名景點，不乏沙灘與渡假村，2019年吸引了870萬旅遊人次，其中520萬名為國內遊客。