尼加拉瓜駐台大使遭免職 外交部：兩國邦誼不變

台灣友邦尼加拉瓜日前發布總統令，免除駐台大使達比亞職務。外交部表示，日前已獲尼國通知，此案為駐外人員正常輪調，將與尼國駐台新任大使合作，為兩國人民創造最大褔祉。

尼加拉瓜官方公報La Gaceta22日刊載，總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）在7月13日發布編號65-2020的總統令，免除尼加拉瓜駐台大使達比亞（Willian Tapia）職務，並自公報刊登日生效。公報中並未說明達比亞遭免職原因。

對此，外交部發言人歐江安表示，尼加拉瓜政府日前正式通知外交部尼國駐台大使達比亞已任期屆滿並將於近期調動，尼國政府將另指派新任駐台大使，此案為尼國政府駐外人員正常輪調，外交部沒有評論，將依照一般程序進行後續作業。

歐江安指出，台灣與尼加拉瓜邦交友好穩固，雙方長期在各項民生領域的合作關係密切。達比亞駐節台灣近13年，自2016年起擔任使節團團長，致力推動兩國各面向合作交流，對深化台尼友好邦誼貢獻卓越。相信台尼雙方將在既有友好基礎上，持續透過尼國駐台新任大使共同合作，為兩國人民創造最大褔祉。

達比亞2008年擔任尼加拉瓜共和國駐台大使，迄今已逾12年，由於達比亞是駐台最資深的使節，因此擔任駐台使節團長，也相當力挺台灣事務。

例如，台灣去年與索羅門斷交，總統蔡英文出席「中美洲獨立198週年紀念酒會」，達比亞在台上脫稿表示：「台灣並不孤單，會跟台灣站在一起，很多國家雖然跟台灣沒有邦交，但也是支持台灣，因為台灣的確有幫助很多人。」