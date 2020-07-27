全民瘋足球 土地銀行參一腳

土地銀行深耕體育活動領域多年，支持國內運動發展不遺餘力，培育多名優秀羽網球球員，歷年於國內外各項重要賽事皆獲得亮眼成績，更連續11年榮獲教育部「體育推手獎-贊助類金質獎、贊助類長期贊助獎及推展類金質獎獎項」。

今年，土地銀行跨足運動新領域，冠名參與中華民國足球協會主辦之「2020土地銀行全國城市足球對抗賽」，該對抗賽係邀請全國各縣市組隊參加足球賽，並依球員年齡分為U15組、U18組及社會組，賽事從7月11日開始，預計至8月28日結束，其中U15男子組共有8個縣市報名參賽，並於7月25日在國立體育大學足球場進行最終決賽，由新北市與臺中市爭奪冠亞軍，終場由新北市奪得冠軍、臺中市、臺南市及高雄市分別為亞軍、季軍及殿軍。

土地銀行於7月25日至比賽現場觀看決賽，為參賽隊伍加油打氣，臨場感受比賽緊張氣氛，及球員你來我往，爭奪冠軍之毅力與決心，其中U15男子組賽事結束後，由土地銀行副總經理與桃園市體育局莊佳佳局長共同頒發本次賽事之獎盃及獎金予各優勝隊伍，勉勵優勝隊伍努力參賽之辛勞，希望優勝隊伍可以精益求精，持續於足球運動發光發熱，更期許經由該競賽活動，推廣足球運動，提升足球球員競賽實力。

土地銀行除專注於經營金融本業，也不忘回饋社會，持續投注心力於各式體育活動，希望透過本次參與「2020土地銀行全國城市足球對抗賽」，以更寬廣的面向表達對國內體育賽事之支持，同時也能帶動國內運動風潮。



臺灣土地銀行提供