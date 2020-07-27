展現新北景觀青年力 全國青年景觀競賽熱烈徵件中

2020年第2屆全國青年景觀競賽熱烈徵件中！ 今年競賽以「新莊頭前運動公園」為競賽場域， 讓參賽者得以在都會公園中實現自己設計作品的夢想， 並將作品留於公園中與民眾互動，更有總金額近20萬元的獎金等著 參賽者去爭取！

除了實作競賽外，今年度也首次辦理競圖， 並以新北市府前市民廣場及萬坪公園為題， 讓參賽者將景觀創新概念於新北市公共開放空間展現， 得獎選手不僅有豐富獎金， 更有機會經新北市政府補助輔導參與國際景觀競賽， 將台灣的創意及理念推廣至國際平台。2項競賽的徵件時間皆自即日 起至109年10月14日止， 歡迎有興趣的青年朋友及景觀相關科系學子報名參加。

新北市政府自109年起推動城市綠美學計畫， 以美學導入新北市都會景觀，促進城市質感提升， 並依循國際都市綠化趨勢， 透過延續生態綠帶及加入文化特色植栽等綠美化原則， 以實際行動方針綠動新北市，舉辦全國青年景觀競賽便是其中一環。 新北市更進一步將景觀青年力導入城市景觀綠美學設計中， 提供得獎青年團隊參與公共空間綠美學營造設計。108年全國青年 景觀競賽獲獎的文化大學學生團隊及淡水商工學生團隊， 便參與了市府推動的五股垃圾山改造綠化， 以青年力創造更大的綠美學效益。

景觀處長陳進謙表示， 藉由舉辦競賽提供青年設計者參與景觀實作經驗， 同時協助景觀青年參與國際競賽， 並邀請獲獎青年參與新北市公共開放空間景觀規劃， 不僅提升新北景觀視野，也培育景觀青年力， 將青年創意導入新北城市綠美學， 歡迎更多的景觀青年加入全國青年景觀競賽， 以新北為舞台展現景觀的創意及無限可能。 相關競賽內容可上中華民國景觀學會官網查詢http:// www.landscape.org.tw/查詢，或電洽( 02)2351-7745佘小姐。

照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供