展現新北景觀青年力 全國青年景觀競賽熱烈徵件中

照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供
照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供
2020年第2屆全國青年景觀競賽熱烈徵件中！今年競賽以「新莊頭前運動公園」為競賽場域，讓參賽者得以在都會公園中實現自己設計作品的夢想，並將作品留於公園中與民眾互動，更有總金額近20萬元的獎金等著參賽者去爭取！
除了實作競賽外，今年度也首次辦理競圖，並以新北市府前市民廣場及萬坪公園為題，讓參賽者將景觀創新概念於新北市公共開放空間展現，得獎選手不僅有豐富獎金，更有機會經新北市政府補助輔導參與國際景觀競賽，將台灣的創意及理念推廣至國際平台。2項競賽的徵件時間皆自即日起至109年10月14日止，歡迎有興趣的青年朋友及景觀相關科系學子報名參加。
新北市政府自109年起推動城市綠美學計畫，以美學導入新北市都會景觀，促進城市質感提升，並依循國際都市綠化趨勢，透過延續生態綠帶及加入文化特色植栽等綠美化原則，以實際行動方針綠動新北市，舉辦全國青年景觀競賽便是其中一環。新北市更進一步將景觀青年力導入城市景觀綠美學設計中，提供得獎青年團隊參與公共空間綠美學營造設計。108年全國青年景觀競賽獲獎的文化大學學生團隊及淡水商工學生團隊，便參與了市府推動的五股垃圾山改造綠化，以青年力創造更大的綠美學效益。
景觀處長陳進謙表示，藉由舉辦競賽提供青年設計者參與景觀實作經驗，同時協助景觀青年參與國際競賽，並邀請獲獎青年參與新北市公共開放空間景觀規劃，不僅提升新北景觀視野，也培育景觀青年力，將青年創意導入新北城市綠美學，歡迎更多的景觀青年加入全國青年景觀競賽，以新北為舞台展現景觀的創意及無限可能。相關競賽內容可上中華民國景觀學會官網查詢http://www.landscape.org.tw/查詢，或電洽(02)2351-7745佘小姐。
照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供