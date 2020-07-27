全國專職族語教師齊聚新北 共同精進原住民族語教學專業

新北市政府於今(27)日起辦理為期五天的「 全國專職原住民族語老師教學專業知能研習」， 由蘆洲區仁愛國小承辦， 全國各縣市原住民專職族語教師皆齊聚參與， 共同精進原住民族語教學能力， 一起為原住民語言及文化之延續奉獻心力。

教育局張明文局長表示， 新北市受國教署委託辦理全國首次專職原住民族語老師教學專業知能 研習，感謝中央對新北市推動原住民族教育之肯定。 新北市致力提升原住民族學童之學力， 並延續原住民族文化及傳承族語， 不斷推動及落實各項原住民族教育政策，包含增聘專職族語教師、 開發原住民族語教材、推動各項原住民族文化學習活動等， 皆是為了使原住民族學生能保有族語聽說讀寫能力， 並傳承原民文化的精髓， 新北市將持續貫徹原住民族教育法及國家語言發展法的精神， 不斷為原住民族教育而努力。

本次研習課程包含課程綱要的融入、觀備議課教學運用、 班級經營以及跨領域教學等， 講師群皆是深耕於原住民教育領域之優秀學者專家或第一線教師， 其中包含曾獲兩次師鐸獎的新北市退休校長高元杰， 他為族語老師們講授遊戲式教學設計、 彈性建議課程及性別平等教育課程，高元杰校長表示， 族語老師是原住民族語言傳承的重要角色， 透過族語老師的生命歷練與教學過程，將族語的精練之美教給學生， 讓原住民族文化代代傳承， 而退休後為族語老師及所有的原住民族學童持續服務， 是他身為原住民族的一份心意與責任。

教育局表示，新北市目前共計18名專職族語老師， 109學年度也持續增聘，讓族語傳承的師資陣容能持續擴大， 並且透過原住民族教育輔導團發展族語教材教案， 學童能夠在日常生活中達到浸潤式的語言學習， 以延續原民語言之美，經由本次研習， 讓專職族語老師進行經驗交流， 分享彼此的教學案例及行動研究成果， 勢必能讓所有與會之族語老師收穫豐盈，回到教學現場發揮所學， 有效提升學生族語學習成效。