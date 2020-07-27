截至7/24 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年7月24日累積開戶數為17,283,159戶，較7月17日累積開戶數為17,257,778戶，增加25,381戶，增幅約0.15%。另本年7月24日現股當日沖銷累積開戶數為2,228,189戶，7月17日現股當日沖銷累積開戶數2,273,471戶，減少45,282戶，減幅約1.99%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年7月24日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,121戶較7月17日開戶數176,068戶，增加53戶，增幅約0.03%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至7月24日止日均值為464.91億元，總成交金額為62,298.37億元，其中盤後定價交易金額為194.14億元。另本年度截至7月24日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.15%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場33.21%。

(二)109年度第二季季成交值達1億元以上之自然人投資人為4,946人。

(三)本年度興櫃股票截至7月24日均值為21.89億元，總成交金額為2,933.33億元。

四、本年度上櫃有價證券截至7月24日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計647家，較上週(截至7月17日止)得為信用交易家數646家，增加1家。

(二)融資餘額為503.50億元，較上週(截至7月17日止)融資餘額490.12億元，增加13.38億元，增幅約2.73%。

(三)融券餘額為83,219張，較上週(截至7月17日止)融券餘額74,099張，增加9,120張，增幅約12.31%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為11.53%，較上週(截至7月17日止)之比例11.58%，減少0.05%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.39%，較上週(截至7月17日止)之比例0.39%，增加0.00%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(109)年度截至7月24日止，累計營業天數136日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計132期，發行餘額為5兆5,269.62億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計120家608期，發行餘額為2兆942.66億元，較上週減少42.75億元。

(三)轉換公司債已上櫃計148家170期，發行餘額為1,275.03億元，較上週增加9.75億元。

(四)金融債券已上櫃計36家363期，發行餘額為9,856.41億元，較上週增加16億元。

(五)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為45.14億元，較上週減少1.83億元。

(六)外幣計價國際債券已上櫃計649期約1,772.61億美元，較上週減少3.7億美元。

(七)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計23家27期，發行餘額為92.51億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為23兆6,305.60億元，日均值為1,737.54億元，包含：

1.買賣斷交易3兆4,055.73億元，日均值為250.41億元，佔總成交金額比例為14.41%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆4,101.69億元，佔買賣斷成交金額比率為70.77%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為9,954.04億元，佔買賣斷成交金額比率為29.23%（包含政府債券5,486.39億元，日均值為40.34億元；普通公司債3,569.78億元，日均值為26.25億元；金融債券861.30億元，日均值為6.33億元；外國債券36.57億元，日均值為0.27億元）。

2.附條件交易20兆2,249.87億元，日均值為1,487.13億元，佔總成交金額比例為85.59%，其中等殖成交系統成交金額為549.68億元，佔附條件成交金額比率為0.27%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為10.78億美元，以澳幣計價之成交金額為0.59億澳幣，以人民幣計價之成交金額為15.77億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為161.09億美元，以澳幣計價成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為75.90億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為414.00億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交414.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為1,615.00億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計560.47億元，本年度累計成交金額為292.25億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計890.03億元，本年度累計成交金額為564.39億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計3,899.96億元，本年度累計成交金額為568.14億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,096.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計508.55億元，本年度累計成交金額1,487.25億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計6.58億元，本年度累計成交金額160.10億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額4,146.34億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共2家，本年度累計成交金額462.16億元。

上櫃相關業務:

一、截至109年7月24日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：777家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：7家(不包含轉投控掛牌1家)

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數2家(亞洲藏壽司、軒郁)

(四)董事會通過，待核發同意函：1家(康全電訊)

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：8家 (上洋、全訊、陞達科技、揚秦、意德士、帝圖、智聯服務、亞泰金屬)

二、截至109年7月24日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：250家 (包含外國公司6家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：15家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：7家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年7月24日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：91家

(二)累計登錄創櫃板家數：172家

(三)當年度累計輔導家數：13家（102至108年度累計輔導計318家）

四、截至109年7月24日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,118家

五、截至109年7月24日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(109.7.25~109.7.31)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

無