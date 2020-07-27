全國唯一連續五年獲教育部樂齡學習政策特優 新北獲頒百萬獎勵金

新北市今(109) 年再度獲得教育部全國樂齡學習政策訪視特優等， 並獲頒百萬獎勵金， 成為教育部自105年辦理各縣市樂齡學習政策訪視以來， 唯一連續五年獲特優等之縣市。

為打造樂齡長者的學習場域， 新北市迄今已於29區設立共31所樂齡學習中心，達成「 區區有樂齡」。 教育局每年輔導各樂齡學習中心共開設600餘門課程， 鼓勵民眾活躍老化及關心在地， 各中心皆能根據各區地方特色自然文化資源，發展特色課程， 如樹林區樂齡學習中心結合在地資源「紅麴」，開設紅麴料理班， 加深在地居民與紅麴文化的連結； 平溪區樂齡學習中心結合平溪地區的人文與自然環境， 發展天燈舞藝團，傳承發揚天燈與黑金文化精神，深受委員肯定。 除此之外，新北市樂齡課程也特別重視「活躍老化」， 各中心推動許多運動保健的「動健康」課程、 休閒娛樂的手創課程以及縮短數位落差的3C產品課程等等， 讓長者動動身體、動動腦，持續刺激學習，常保不老活力。

新北市各中心皆由學校承辦，行政穩定度高， 各中心於每周一至週五皆開設課程，讓長者有更多機會走出家門， 學校也成為長者的溫馨學習園地， 甚至許多人因為加入樂齡改變了下半場人生。 在職場上曾是老闆娘的林春櫻女士， 在11年前事業遇到困難人生最低潮時， 參加了豐年國小承辦的豐年樂齡學習中心，加入「一輩子劇坊」 的課程，藉著演戲，把堆積心底的抑鬱全都釋放；在穿梭古今的角色 中，品嚐人生的酸甜苦辣。林女士演而優則教， 多年來向外參加樂齡學習相關研習，舉凡交通安全路老師、 樂齡運動指導員、樂齡輔導團培訓及高齡自主學習團體帶領人等， 讓她從學員蛻變為講師， 以自己的學習經驗鼓勵更多社區長者邁出家門共享學習之樂。

教育局長張明文表示，學習為高齡生活不可或缺的一環， 鼓勵長者多參與本市樂齡中心多元的課程， 甚至成為樂齡志工或講師，帶動更多長者享受學習、健康樂活。 為了提供更多民眾學習機會，市府也設置「新北市數位樂學網」， 運用網路科技整合新北市的終身學習資源， 今年度秋季班將於8月初開放報名，歡迎55歲以上的民眾可上「 新北市數位樂學網」了解相關資訊。