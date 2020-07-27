後疫情時代何以趨吉避凶 富邦證券:疫情下ESG企業的投資價值浮現

中國瑞幸咖啡做假帳、新加坡興隆集團隱匿期貨損失， 暴露公司經營管理出現哪些問題？為何全球資本市場日益重視ESG ？ESG代表環境(Environmental )、社會(Social )、公司治理(Governance)，指的是在投資過程中， 除了企業營運展望之外，也將企業對於社會、環境責任及公司治理納 入考量。富邦證券表示， 當一家企業獲利是來自生產過程中對環境危害、或違反人權， 甚至公司治理不佳導致股東權益受損就會被剔除， 企業須付出更高成本來改善，才能重獲股東資金的青睞。

一項牛津大學研究顯示永續發展議題足以影響企業的長期財務表現。 若企業採納確實的ESG措施，有88%可以提高企業營運， 企業若做好永續措施，八成企業的股價因而受益。但若是違反ESG 將對企業及投資人造成多大的影響呢?

圖說: 公司治理不佳對企業及投資人造成的影響(圖片來源:CNBC、 維基、興隆)

受到疫情衝擊，國際油價崩跌，新加坡石油貿易商興隆集團（Hin Leong Trading）爆出因期貨交易蒙受約8億美元的損失， 而這些損失並未反映在其財務報表中，加上銀行信貸緊縮， 公司把支付融資追繳的資金，記爲應收帳款，並爲了籌措現金， 出售大量的銀行擔保品，日前公司已向法院申請破産保護。

有「中國版星巴克」之稱的瑞幸咖啡（Luckin Coffee），因自承做假帳，消息曝光後，瑞幸咖啡在3個交易 日內股價大跌83%。瑞幸咖啡在全盛時期，股價高達 51.28 美元，但下市前的收盤價竟僅剩 1.38 美元，股價暴起暴落的過程，令人咋舌。

圖說:2020Q1全球ESG基金呈現淨流入(資料來源: Morningstar數據)

2020年Q1疫情期間，全球整體基金流出3847億美元， 但全球ESG基金卻反而淨流入456億美元。 疫情危機更凸顯投資人重視永續經營的企業， 其體質的穩健也可降低疫情對企業經營的衝擊， 更能獲得投資者信賴。

富邦證券指出，全球納入ESG 篩選因子的投資規模於2019年總資產規模已達 86兆美元，年成長達 22%。近年全球ESG投資風潮崛起，目前全球包含英國、 加拿大、日本、歐盟、台灣等十國，皆立法推動逾9兆美元的退休基 金納入遵循ESG的相關標的，也將牽引全球資金流向。美國銀行B ofA 預測，未來20年ESG 基金管理的資產將達20兆美元以上，相當於標普 500 指數當前的市值規模。

圖說:全球納入ESG因子的管理資產規模(資料來源:責任投資原 則組織)

富邦證券表示，疫情打擊全球經濟，在全球經濟情勢面臨動蕩時刻， 許多公司恐面臨巨額虧損。 讓投資人擔憂體質不佳的企業是否將接踵而來？此時優選ESG企業 ，反而能讓投資趨吉避凶!!