台灣裕隆集團老臣陳國榮請辭「總管理處」總經理　將由執行長嚴陳莉蓮兼任

裕隆集團總管理處總經理陳國榮（右）因個人因素請辭，職缺將由董事長嚴陳莉蓮（左）兼任。（中央社檔案照片） 裕隆集團總管理處總經理陳國榮（右）因個人因素請辭，職缺將由董事長嚴陳莉蓮（左）兼任。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）裕隆集團內部人事今天(7/27) 再生變動，已故執行長嚴凱泰的愛將陳國榮因個人因素，請辭總管理處總經理，職缺由董事長嚴陳莉蓮兼任。

裕隆集團經過去年(2019年) 的組織改造，取消副執行長職位及成立開放平台專案室，主要目的是縮短決策流程及讓各事業體更有效的自主管理。

裕隆集團表示，總管理處的定位偏向幕僚的協調及管理控制功能，協助執行長及集團決策委員會（EC）及各公司董事會的運作。因此在上述架構下，總管理處（經管公司）總經理由董事長（即執行長）直接兼任，以發揮更好的效率。

裕隆集團指出，自嚴陳莉蓮接任執行長以來，積極推動汽車事業價值鏈轉型，除完成華創車電的汽車研發平台，由過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台外，更與鴻海集團攜手，透過雙方各自在車輛研發與資通訊產業的資源互補優勢，共同發展汽車相關業務。目前正積極推進合資公司的籌設，加速未來新產品發展速度。

鴻海與裕隆在今年3月6日簽署合資協議設立公司，雙方布局合作將搶攻電動車潛在商機，圖右2為鴻海集團董事長劉揚偉，左2為裕隆集團執行長嚴陳莉蓮。（鴻海提供）中央社

裕隆今年6月18召開股東常會，由董事長嚴陳莉蓮主持，自主品牌納智捷去留及與鴻海的戰略合作後續都是各方關注焦點，除了為品牌路定調外，也釋出與鴻海的合資公司將在第3季成立的消息。

裕隆集團自有品牌納智捷（Luxgen）的去留始終是市場關注焦點，6月18日股東會上嚴陳莉蓮一開始就為自主品牌定調，她表示，發展自主品牌將在開放平台新策略下，務實轉型再出發。

不過，針對中國市場，股東會結束後，雖有媒體追問納智捷是否確定要退出中國市場，嚴莉蓮並沒有回應，直接離開會場。

針對與鴻海合作的合資公司最新進度，中央社在6月18日引述裕隆總經理姚振祥表示，雙方合資公司預計在第3季正式成立，屆時針對未來定位及發展方向將有更進一步的說明。

據悉面對中國車市低迷，裕隆集團董事長嚴陳莉蓮持續大膽瘦身，業界人士透露，目前裕隆與大股東東風汽車，針對納智捷（Luxgen）退出中國市場已大致達成共識，雙方正在討論退場細節。

今年(2020年) 3月6日鴻海與裕隆雙方舉辦合資協議書簽約儀式(如上圖) ，新成立公司資本總額新台幣155.76億元，其中鴻海以出資現金79.44億元，占股51%，雙方布局電動車商機。

鴻海是在今年2月7日宣布與裕隆簽署合作協議，設立合資公司，資本總額155.76億元，鴻海以現金出資79.44億元，占股51%、裕隆以開放平台資產作價出資76.32億元，占股49%，計畫將推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態。

鴻海2月7日發布新聞稿指出，雙方當天舉辦合資協議書簽約儀式，由鴻海集團董事長劉揚偉、裕隆集團執行長嚴陳莉蓮、華創車電技術中心董事長陳國榮共同簽署，後續將成立籌備處，並加速公司籌設與研發計畫，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，攜手發展汽車相關業務，推動產業轉型升級發展。

未來新合資公司將整合裕隆集團整車自主研發平台，以及鴻海在全球市場供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等，在全球汽車產業推動開放平台與共用化的經營新模式，為全球目標客戶提供整體解決方案，包括整車設計開發、零配件設計開發與生產、車輛相關技術整合服務等業務。

中央社7月27日報導，裕隆集團在2019年9月取消副執行長職位，並成立「自有品牌暨開放平台整合專案室」直接向決策委員會報告，統籌研發、採購、製造、銷售等價值鏈的協調整合，落實裕隆汽車價值鏈轉型策略，主要目的就是要縮短汽車價值鏈事業的決策流程及讓各事業體更有效的自主管理，以加速決策速度與效率。

此外，2019年底裕隆集團全面調整集團內各公司間的交叉持股狀況，並重整集團業務，訂出聚焦汽車、紡織、金融、房地產等四大事業體的戰略後，再進一步進行裕隆集團總管理處的組織改造，由嚴陳莉蓮兼任總管理處總經理。

隨著集團策略的轉型與集團決策效率的提升，過去總管理處的角色，未來將轉由各事業體經營團隊分權負責，由各事業體依權責與流程提報集團決策委員會(EC)，總管理處未來將偏向幕僚的協調及管理控制功能，以協助執行長、決策委員會及各公司董事會的運作為主。

裕隆集團未來在組織扁平化、促進橫向及縱向溝通效率下，落實各事業的分權負責精神，將加速推動集團轉型策略，並提升各事業團隊的運作節奏、決策效率化，以因應未來產業的快速變化與挑戰。