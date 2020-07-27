「如果你不想回家 少年中心是另個去處」 新北市一口氣成立新莊及新店少年中心

新北市專為少年成立的服務中心再增2家！ 27日上午新莊和新店少年福利服務中心同步成立， 分別委託救國團張老師和悅融社福基金會辦理，透過創意空間、 貼近少年的活動設計如音樂、烘焙、switch、塔羅牌等， 以吸引少年參與，在專業社工及多元服務的引導下， 提供少年展現自我、正向學習，並培養關懷社會、探索未來人生。

新北市截至109年6月底，12歲至18歲少年共有24萬9, 246人，約佔全市人口6.1%。過去10年， 新北市已陸續於蘆洲、汐止、泰山、永和及三重成立5家少年中心， 以提供當地少年近便性的服務， 去年底社會局透過高風險大數據的分析， 決定在新莊與新店再成立2家， 以提供家庭和學校之外另一個服務少年的選項。

社會局長張錦麗表示，少年是國家社會未來的主人翁， 許多少年若在國中畢業後未再升學，或因家庭等因素中輟， 若未能好好引導，擔心會走向行為偏差之路， 因此增設少年福利服務中心，透過專業的引導， 讓少年找到心靈的歸宿，甚至職涯的探索， 使少年中心成為少年另一個溫暖的家。

新莊少年福利服務中心位於新莊區中華路一段8號6樓，簡稱「 莊少」，為吸引少年注目，社工特地以「四十八基地」做為號召。 中心主任陳秋璦表示，中心內設有switch、KTV、桌遊、 吉他、手足球、飛鏢等，「如果你不想回家，又不想在公園餵蚊子， 四十八基地會是你全新的舒適選擇哦！」

新店少年福利服務中心則位於新店區中興路1段170號， 悅融基金會執行長吳嫦娥表示，中心內入口處有面大鏡子， 專供少年舞蹈專用，另有書咖、心靈交流室、手作烘焙房、 創意遊育樂等空間，也會為少年規劃一系列成長課程、職涯探索、 親職教育和諮商輔導等。

兩家少年中心分別由當地的新泰國中爵士樂團與南強工商表演藝術科 演唱「找自己」、「小蝴蝶」等年輕人的歌曲。市議員蔡健棠、 陳儀君、蔡淑君、金中玉等分別參加啟用活動， 另兩家受委辦的單位， 救國團新北市團委會主委洪淳逸和悅融基金會董事長郭靜晃亦出席。