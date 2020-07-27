台灣故宮徵選線上策展人　Open Data打造虛擬展覽獎金等你拿

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)「2020故宮線上策展 人計畫徵選活動」以故宮Open Data資料開放平台上之精選文物為發想靈感，通過初選即可獲1萬元獎金，開放報名至8月20日止。

國立故宮博物院近年積極耕耘Open Data資料開放，將豐富典藏與世界共享， 另亦因應博物館數位應用趨勢，擴大公共參與， 建立新型態的藝術與觀眾間互動模式，推出「2020故宮線上策展 人計畫徵選活動」，廣邀國人以故宮Open Data資料開放平台上之精選文物為發想靈感， 在橫跨新石器時代至今、包含器物、書畫、 圖書文獻等上萬件文物資料中構築線上展覽， 打造你的原創故宮虛擬展間，脫穎而出者還有機會從雲端到實體， 成為未來故宮客座策展人！

故宮表示，「2020故宮線上策展人計畫」報名時間自即日起至1 09年8月20日止，參賽者須錄製3分鐘短片搭配文案設計， 於故宮報名系統完成線上報名。為鼓勵各界參與，通過初選的100 名入圍者即各獲1萬元獎金，決審更有金、銀、銅、 最佳人氣獎等獎項及最高獎金30萬元獎金等你來角逐，總計獎金達 200萬元！

「2020故宮線上策展人計畫」除將由故宮藝術史研究人員、 導覽志工、藝術設計及文物愛好者等組成評審團參與評審外， 亦納入人氣投票，邀請大家一起另眼看故宮文物，本計畫預計於9月 下旬完成初賽評比， 進入決賽者將於故宮提供之線上策展平台完成實測，並於11月底辦 理成果發表會暨頒獎典禮，歡迎各界踴躍報名參加， 與故宮一起打造友善、開放、智慧、普世的新型態博物館。

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