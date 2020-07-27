大熊貓「圓仔妹」今滿月　台北市立動物園推命名活動

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）大貓熊寶寶「圓仔妹」今（27）日滿月，台北市立動物園即日起推出「幫我取好名 大貓熊寶寶命名活動」，歡迎粉絲們於8月7日截止前，上網投稿為她想一個最適合的好名。

動物園表示，命名活動第一階段是網路投稿好名徵集，於今天上午10點起至8月7日截止，民眾可到台北市動物園的臉書粉絲頁或活動網址投稿，第二階段為8月17日至8月26日開放票選，第三階段則是8月30日公布「圓仔妹」的名字。

台北市立動物園即日起推出「幫我取好名 大貓熊寶寶命名活動」。（圖取自台北市立動物園臉書）

動物園發言人曹先紹提醒，一個FB帳號僅能投稿一次，在第一階段結束後被選出的N個名字中，該名字投稿者將獲得抽獎資格，入圍名字各抽出一名投稿者，獲得大貓熊寶寶祝福限定禮，若該名字僅有一人投稿，將無條件獲獎。

大貓熊寶寶「圓仔妹」，因為身形肉肉的，所以園方取諧音就叫「柔柔」，與與姊姊「圓仔」相較下，其的個性較像大熊貓爸爸「團團」，好吃又好睡、文靜乖巧，且對環境變化忍受力較高，較少發出叫聲，叫聲偏輕柔；另外，「柔柔」的出生體重、滿月體重都略勝姊姊「圓仔」一籌。

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大熊貓媽媽「圓圓」用手小心翼翼地托著「圓仔妹」。（圖取自台北市立動物園臉書）