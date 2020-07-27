  1. 首頁
  2. 環境生態

大熊貓「圓仔妹」今滿月　台北市立動物園推命名活動

  268
By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/27 16:41
圖為大貓熊寶寶「圓仔妹」，乳名叫「柔柔」。（圖取自台北市立動物園臉書。）

圖為大貓熊寶寶「圓仔妹」，乳名叫「柔柔」。（圖取自台北市立動物園臉書。）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）大貓熊寶寶「圓仔妹」今（27）日滿月，台北市立動物園即日起推出「幫我取好名 大貓熊寶寶命名活動」，歡迎粉絲們於8月7日截止前，上網投稿為她想一個最適合的好名。

動物園表示，命名活動第一階段是網路投稿好名徵集，於今天上午10點起至8月7日截止，民眾可到台北市動物園的臉書粉絲頁活動網址投稿，第二階段為8月17日至8月26日開放票選，第三階段則是8月30日公布「圓仔妹」的名字。

台北市立動物園即日起推出「幫我取好名 大貓熊寶寶命名活動」。（圖取自台北市立動物園臉書）

動物園發言人曹先紹提醒，一個FB帳號僅能投稿一次，在第一階段結束後被選出的N個名字中，該名字投稿者將獲得抽獎資格，入圍名字各抽出一名投稿者，獲得大貓熊寶寶祝福限定禮，若該名字僅有一人投稿，將無條件獲獎。

大貓熊寶寶「圓仔妹」，因為身形肉肉的，所以園方取諧音就叫「柔柔」，與與姊姊「圓仔」相較下，其的個性較像大熊貓爸爸「團團」，好吃又好睡、文靜乖巧，且對環境變化忍受力較高，較少發出叫聲，叫聲偏輕柔；另外，「柔柔」的出生體重、滿月體重都略勝姊姊「圓仔」一籌。

相關連結：圓圓的二寶成長日記

大熊貓媽媽「圓圓」用手小心翼翼地托著「圓仔妹」。（圖取自台北市立動物園臉書）
大貓熊
圓仔妹
柔柔
團團
圓圓
台北市立動物園

相關新聞

台北市立動物園：大熊貓寶寶發育快　「黑眼圈」越來越明顯
台北市立動物園：大熊貓寶寶發育快　「黑眼圈」越來越明顯
2020/07/13 12:41
更新！台北木柵動物園大貓熊「圓圓」誕下第二胎　幼仔將在聖誕節見客
更新！台北木柵動物園大貓熊「圓圓」誕下第二胎　幼仔將在聖誕節見客
2020/06/29 13:40
國王企鵝晨起健走練腳力　臺北動物園特製「防水鞋套」保護腳掌
國王企鵝晨起健走練腳力　臺北動物園特製「防水鞋套」保護腳掌
2020/05/20 17:29
聯合國發行新郵票 軟萌大貓熊當主題　
聯合國發行新郵票 軟萌大貓熊當主題　
2019/08/01 10:21
台北動物園熱帶雨林區　活潑「大長臂猿」典型叫聲
台北動物園熱帶雨林區　活潑「大長臂猿」典型叫聲
2019/05/31 11:20