【快訊】台灣公共電視國際影音平台案過關　總經理曹文傑等3高層請辭

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）針對公共電視籌備國際頻道爭議，公視今天(27日) 上午召開臨時董事會，現場公視董事煙硝味重，最終結果以11比4通過計畫。

但根據中央社報導，公視總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉及新聞部經理蘇啟禎當場請辭。

經濟日報則指出，今天會上爭辯不斷，公視總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉表明願意用辭職承擔責任，換得此案通過，最後該案以11票對4票通過，曹、謝2人也宣布辭職，將任職到7月底。

報導稱在討論該案時，會上激辯不斷。列席的公視新聞部經理蘇啟禎力陳該案程序有問題，不宜通過。

針對4年新台幣58億預算的「國際數位傳播計畫」招質疑受政府指示做「大外宣」，公視今天召開臨時董事會，歷時近3個半小時，最終以11票贊成，4票反對通過計畫。

民視新聞報導，外傳文化總會副會長江春男「內定」出任公視董事長，引發內部不滿，加上國際頻道籌備爭議，讓今天臨時董事會煙硝味十足。據與會在場的人士透露，「現場有拍桌、扯脖子喊、董事對罵，精彩的很」。

中央社21日引述文化部長李永得表示，公視國際影音平台明年(2021年) 成立，文化部向行政院爭取第二預備金新台幣4500萬元為前導計畫經費，提4年公共建設計畫，每年預算10億元，等同增加公視預算。

他說，國際影音平台非頻道，是依現在網路趨勢，製作全英文網路影音、節目，向國際介紹台灣，內容製作都由公共電視決定。