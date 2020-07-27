美國民眾收到來自中國不明種子　農業部門籲民眾勿種植免對生態有害

不少美國民眾近日收到裝有種子的不明包裹，似是由中國寄出（照片翻攝自Twitter, VaAgriculture） 不少美國民眾近日收到裝有種子的不明包裹，似是由中國寄出（照片翻攝自Twitter, VaAgriculture）

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）不少美國民眾近日收到顯然是從中國寄出的不明包裹，裡頭裝有神祕種子，現已有四個州政府官員出面呼籲民眾切勿種植來路不明的種子，並通報相關單位。

華盛頓、路易斯安那州、堪薩斯，以及維及尼亞州的農業部門近日皆發布聲明，表示民眾近期通報收到印有「中國郵政」（China Post）的白色不明包裹，裡頭裝有種子；其中部分申報單上填寫內容物為「首飾」。

官員們呼籲民眾切勿種植來路不明的種子，「來路不明的種子可能具有侵略性，向本地植物傳播疾病，或對動物有害」，《紐約時報》引述華盛頓州農業部門報導。

其他州也傳出有民眾收到不明種子，對此，俄亥俄州的警方則認為這是詐騙手法，賣家為了要增加賣場評價及曝光量，隨機寄送便宜的物品到沒有購買任何產品的民眾家中，再假裝收件者給予賣家好評。

警方表示，儘管包裹看似不具有危險性，仍呼籲民眾向警方通報，以妥善處理那些種子。

路易斯安那州農業及森林部門（Louisiana Department of Agriculture and Forestry）則表示，「現階段我們不確定那些包裹內種子的品種為何，為求謹慎，我們呼籲任何收到來路不明包裹的人向我們連繫，我們必須要查明那些種子的來源，以確保他們不會對路易斯安納州的農業或生態環境造成危害。」

《紐約時報》報導，截至目前為止，中國駐美國大使館並未針對此事作出回應。

賓夕法尼亞州立大學教授布爾（Carolee Bull）則表示，人們擔心的是植物病原體或昆蟲可能寄生於種子當中；她提及，在美國引進種子是受到嚴格管制的。