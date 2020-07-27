台灣超犀利趴堅強卡司揭曉！18組藝人台北小巨蛋8/22、23輪番登場　門票7/31開賣

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)第11屆超犀利趴今(27)日揭曉堅強卡司陣容，橫跨主流音樂到台灣獨立搖滾，將於8月22日及23日台北小巨蛋登場。

2020超犀利趴由相信音樂主辦，為期兩日的演唱會將於兩個舞台Summer stage跟Super stage舉行，將由老王樂隊、獅子（LION）、劉若英、周華健等共18組音樂團隊接棒演出，兩日都將由五月天壓軸。

綜合媒體報導，首次於超犀利趴演出的周華健，今年以《少年》專輯入圍角逐金曲歌王，面對新生代歌手來襲，他說「年輕的交給五月天和其他年輕歌手，年長的交給我，找我來就是要顧好這一塊吧！不過，我很貪心，會想辦法討好所有觀眾，不只是年長的。」

中央社報導，蕭敬騰領軍的樂團「獅子LION」，去年底發行專輯「美麗、醜與我」。該團也是首次登上超犀利趴舞台，蕭敬騰更是打趣向五月天隔空喊話：「想問各位哥哥，為什麼已經10年了，都沒有邀請我一起來玩趴。」

甫於去年發行新專輯「吾日三省吾身」的老王樂隊也是首次登台，除表示期待能和許多音樂人站上舞台，「也期待能好好把老王樂隊的音樂和故事帶給現場的每一個人。」這次也將帶來新歌「這樣就好這樣就好」。

入圍本屆金曲獎的告五人、茄子蛋、JADE、持修、呂士軒，還有老蕭蕭敬騰領軍的獅子樂團、韋禮安、鼓鼓呂思緯也將登台演出，門票將於7月31日開賣，詳情請洽官方臉書及拓元售票系統。



超犀利趴演出時表(圖/相信音樂)