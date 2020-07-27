說明：彰化員林演藝廳重新開館，邀家扶新住民家庭看戲(翻攝自彰化縣政府網站) 說明：彰化員林演藝廳重新開館，邀家扶新住民家庭看戲(翻攝自彰化縣政府網站)

員林演藝廳歷經半年整建，首場開館演出活動上周末登場，邀請彰化縣傑出演藝團隊萍蓬草兒童劇團演出《新木偶奇遇記》，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄等人與會欣賞，現場並特別邀請彰化縣家扶中心與新住民小朋友進劇場欣賞重新開館後的首場演出，搶先體驗媲美國家級劇場的嶄新設備。「2020親寶好繪玩劇場」正輪番於員林演藝廳精彩上演，即日起至8月30日規劃一連串包含「青少年戲劇學堂」、「PLAY童趣坊」、「BOX藝童體驗營」線上劇場、「繪本戲界小揭密」特展、「BOOK兒戲」與「銀色異夢」演出等優質系列活動，歡迎參加！

為提供民眾優質的藝文欣賞空間，彰化縣政府文化局積極向中央爭取經費，員林演藝廳獲前瞻基礎建設計畫總經費3,125萬元補助，自108年12月至109年6月封館整建，進行表演廳座椅汰舊換新、舞台地板與反響板整備、小劇場屋頂漏水改善、廣場鋪面與無障礙通道整平更新等工程，劇場內外煥然一新。

《新木偶奇遇記》劇中融入兒童權利公約等各項議題，傳達每個孩子都是獨立個體與成長過程中的迷惘。文化局特別邀請本縣家扶中心與新住民小朋友進劇場欣賞，揭示彰化縣政府落實文化平權的決心。坐在縣長身旁，從未進過員林演藝廳的家扶中心小朋友陳宥安也開心說，這是首次跟媽媽、叔叔到劇場看戲，演出內容新奇又有趣，紅色新座椅好舒服，以後有機會一定要常常來演藝廳！

「2020親寶好繪玩劇場」首度規劃以繪本劇場為主題系列活動，期能開拓員林演藝廳夏日新氣象，包含員林演藝廳戶外草坪區香茵綠廊「員夢市集」集結藝文店家展示手作文創藝術商品，與展覽室互動故事劇場，和圖書室專屬導覽機器人阿員，一同熱鬧登場！未來連續4週將由縣內各傑出演藝團隊於排練室開設親子工作坊「PLAY童趣坊」，讓您輕鬆體驗表演藝術的樂趣，包含介紹傳統舞獅技藝與獅頭製作的《動感小獅王》傳藝工作坊、布袋戲偶DIY與戲臺體驗演出的《來畫偶、來演偶，偶是英雄》工作坊、《小戲胞愛表演2.0》互動劇場工作坊、手搖鼓彩繪DIY與醒獅徒手體驗的《鼓樂咚咚》親子工作坊。名額所剩無幾，有興趣的大小朋友記得把握最後機會！詳細活動內容，請上彰化縣文化局員林演藝廳網站查詢或電洽員林演藝廳04-8323410。

訊息來源：彰化縣政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)