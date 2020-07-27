【武漢肺炎】歐洲淨土？義大利觀光小島零確診

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）歐洲疫情爆發後，義大利的死亡率一度於三月飆升至6.6%，成為全球最高，5月底的確診病例總數仍位居世界前十，然而緊鄰義大利的觀光地吉廖島 (Isola del Giglio)，自病毒肆虐至今竟無任何本土確診，究竟是當地居民的特殊基因還是單純幸運，引起專家們強烈好奇。

根據美聯社的報導，在過去，一些兒童傳染病如猩紅熱（Scarlet fever）、麻疹、水痘等，都曾在吉廖島上造成地域性傳染，因此許多人相當擔心武漢肺炎對當地的影響，然而幾個月以來，吉廖島上僅發生少數境外移入病例。

首例為一名60歲的男子，他於二月到島上參加親戚的喪禮，當天回到義大利，在確診就醫後的三週內死亡，而後的案例則包含幾名來島上拜訪親友的歐洲人，皆在島上確診後自行隔離。令人意外的是，這些境外移入者在尚未確診前，仍然在島上進行正常社交活動，包含常見的擁抱和吻頰，更曾於公共場合咳嗽，然而截至今日，吉廖島並無任何本土案例爆發。

專家開始好奇病毒似乎無法產生作用的原因，米蘭大學的乳癌研究專家Paola Muti認為，有可能是因為當地居民沒有曝光在足量的病毒之下，不過也有其他更細微的原因值得探究，像是居民的基因或特殊的生活環境，相關的研究將在專家取得足夠的經費後開始進行，期望能對疫情緩解有所貢獻。