台灣優人神鼓日升之鄉迎曙光為地球祈福　大愛盼武漢肺炎疫情趨緩天災平息

台灣優人神鼓台東迎曙光為地球祈福(圖/優人神鼓) 台灣優人神鼓台東迎曙光為地球祈福(圖/優人神鼓)

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)優人神鼓於26日清晨在有「日升之鄉」美譽的台東縣太麻里迎接第一道曙光，以莊嚴的鼓聲及唱誦祈禱文向天地懺悔替地球祈福。

優人神鼓於去年(2019)慘遭大火吞噬練團場地，服裝、道具等多年心血付之一炬，歷經祝融的優人們後推出募資計畫重建，更於昨日台東海邊充滿希望的迎接第一道曙光，並以鼓擊及吟誦祈禱文替全球祈福。

優人神鼓於臉書上表示，農曆六月初六，是常民文化中傳說玉帝開天門的節日「天貺節」，天門將開，民間的所有祈求、懺悔，將可在這日直達上天。

優人神鼓於26日清晨5點，第一道曙光的照耀下，以莊嚴的鼓聲向天地懺悔，為地球祈福，以擊鼓供養天地山海。身體放鬆，中軸穩定，十指指間相對，與宇宙之光聯結，進入高我意識。

優人們在開天門迎曙光祈禱文中表示，「我的無知和慾望傷害了 我所居住的美麗星球，破壞了地球的生態。我請求天地的原諒！祈求偉大的宇宙本源之光，幫助我升起內在無條件的愛，我將不再傷害土地，大自然，也不再傷害人人彼此。」

優人提及，「我祈願地球平衡穏定，新冠肺炎疫情緩解、各項天然災難平息」，「只有無條件之愛的能量可以帶我們行遍宇宙，融合一切存有」。

中央社報導，天未亮時，優人神鼓團員就在沙灘上擺齊鼓具，5時左右在第一道曙光照耀下，以擊鼓供養天地山海，約有300人齊聚千禧曙光紀念園區。