最新！泰國移工從台灣返泰確診 指揮中心：不排除為本土武漢肺炎個案

最後更新：2020-07-27 15:30

初次發稿：2020-07-27 14:07

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）我國中央流行疫情指揮中心今（27）日15點證實已接獲泰國通知，該國一名從台灣返泰的泰國移工確診武漢肺炎，該名個案為一名在我國北部工作之泰籍移工， 7月21日自我國搭機返回泰國，於25日確診。

泰國疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）今天在記者會宣布新增4例武漢肺炎（COVID-19，2019新型冠狀病毒疾病）確診病例，其中一人返泰前於桃園工作，21日從台灣搭華航CI831班機抵達泰國曼谷，25日在隔離期間確診武漢肺炎；該個案返泰前曾在桃園工作。

中央流行疫情指揮中心下午15點證實，我方於中午接獲泰國通知，該國確診1名自我國入境之武漢肺炎感染者。指揮中心表示，還不清楚發病日及檢驗日等詳細資訊，正等待泰方回覆中。

目前初步掌握該名個案任職的公司內，另有8位泰國移工和多名台灣籍員工，指揮中心正在匡列密切接觸者和進行疫調中，不排除該個案為本土病例。

指揮中心表示，地方衛生單位目前已將該個案在台的同住室友進行隔離措施，密切接觸者如有症狀會立即送醫，其餘也將安排採檢。