【探索夢號】台灣首發4天3夜郵輪「跳島遊程」啟航　900旅客暢遊澎湖、馬祖

探索夢號郵輪27日清晨5時航抵澎湖馬公，旅客在船上欣賞日出，接著將展開4天3夜跳島遊程。這也是國內武漢肺炎疫情解封後，第一艘靠泊郵輪。中... 探索夢號郵輪27日清晨5時航抵澎湖馬公，旅客在船上欣賞日出，接著將展開4天3夜跳島遊程。這也是國內武漢肺炎疫情解封後，第一艘靠泊郵輪。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情趨緩，國內旅遊爆發，「探索夢號」郵輪今天(27日) 清晨5時航抵澎湖馬公，926名遊客分搭接駁船旅遊，這是武漢肺炎疫情解封後首發郵輪泊靠，也是今年第一艘郵輪，將展開4天3夜跳島遊程。

「探索夢號」郵輪清晨5時左右駛抵馬公，泊靠在馬公測天島外泊區，旅客在船上先行欣賞澎湖的日出，雖沒有噴水迎賓儀式，但郵輪進港時，天空飄著小雨歡迎，馬公港區大小漁船、郵艇穿梭港區，吸引大批民眾圍觀，大郵輪與小船形成強烈對比。

搭載1200名旅客的郵輪「探索夢號」26日晚間6時許伴隨夕陽餘暉，在拖船噴水歡送下緩緩駛離基隆港，展開台灣首發郵輪跳島遊程。中央社

澎湖縣副縣長胡流宗與港務公司高雄分公司副總經理劉秋梅等人代表登船，致贈探索夢號郵輪首航紀念牌與紀念品，歡迎郵輪到來。

「探索夢號」郵輪跳島遊程此次在4天3夜航程中將泊靠澎湖、馬祖。

下一航次將於29日從基隆出發，屆時會有1200名旅客航向澎湖、金門、馬祖，8月2日再返抵基隆。

「探索夢號」是在昨天(26日) 啟航，晚間6時許載著1200名旅客伴隨夕陽餘暉，在拖船噴水歡送下緩緩駛離基隆港，展開4天3夜航程。

為了這次跳島航程，船上做足防疫準備，推出創新的「自郵式」餐飲，突破目前郵輪上旅客須固定三餐時間到限定餐廳用餐傳統，為旅客提供可以靈活使用和自主安排的餐飲消費券。

中央社引述相關人員表示，載客量達3600名的探索夢號，為了做好防疫措施僅提供約1/3旅客上船，船上並增設22間負壓隔離艙房，也有醫師全天候為旅客健康把關。

此外，各餐廳門口擺放全自動洗手機供旅客消毒，餐桌座位和排隊距離也清楚標示指引旅客，電梯內並放上地墊引導旅客保持適當距離。

一對基隆在地夫妻才剛從蘭嶼回來，26日就拖著行李來到基港大樓報到。妻子林姓女子說，這是她第一次搭乘郵輪旅行，還能搭到首航感到很興奮。談到對這趟航程的期待，她笑著說，不要暈船就好。

丈夫吳姓男子說，台灣很多離島之前都曾造訪，馬祖剛好沒去過，這趟航程有到馬祖，可以趁這次機會湊齊，把所有離島全都玩過一遍。

26日上午舉行首航典禮時，交通部長林佳龍說，盼台灣從防疫大國邁向觀光旅遊大國。

雲頂郵輪集團上午在「探索夢號」舉行首航記者會，包括交通部長林佳龍、衛生福利部長陳時中、基隆市長林右昌、衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥等人，一同見證歷史性時刻。

林佳龍致詞說，跳島旅遊讓大家可以更深入認識台灣，進而認同台灣，也是招待國際遊客最引以為傲的遊程。他擔任交通部長後，研提藍色公路10年跳島旅遊計畫，現在是超前部署，2023年是台灣跳島旅遊年，原先預期3年時間準備，現在因為國際疫情關係提早啟動。

他表示，郵輪是火車頭產業，帶動航港船油等發展，基隆作為郵輪母港這些年發展，包括東櫃西遷、國門計畫、輕軌捷運，還有新的旅運大樓有最先進設備和服務，未來在通關速度每小時近3000人，再大的郵輪都可以很快速出入境。

林佳龍指出，郵輪產業可以帶動包括在地採購和解決離島交通不便住房不足問題，是未來國家重要政策，今天探索夢號首航，他看到希望，也會以戒慎恐懼心情落實防疫新生活，因為「我們每個動作都在做示範」，中央流行疫情指揮中心這幾天隨時都在督導防疫包括設備和相關標準作業程序。

林佳龍表示，呼籲參加郵輪跳島旅遊的國人一定要落實防疫新生活，才能快樂出航，帶動郵輪經濟和台灣從防疫大國邁向觀光大國的重要里程碑，團結、配合防疫新生活就是成敗關鍵。