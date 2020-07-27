美中互關領事館不尋常？學者：下一步不排除與台灣建交

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）川普掌權美國這幾年來，美中關係只有更壞，上周中美衝突再升級，美中互關閉其中一個駐館，學者鄧聿文在德國之聲時評上指出關閉駐館的不尋常之處，推測美方後續可能有政治行動，其中，「美台建交」可能是川普陣營最安全及好用的一張牌。

美中交手已不只是隔空喊話，已升級到美國軍艦定期航行至爭議水域行使自由航行權，在香港國安法出爐後川普也簽署一份制裁法案限制相關中國官員在美國的出入境或金融活動；中國方面，北京14日表示將對美國軍火商洛克希德馬丁施加制裁，報復華府持續對台提供武器。更戲劇化的是，中國宣布與伊朗的全面性長期經濟安全合作，未來25年，中國共產黨政府將投入數十億美元投資德黑蘭，而中國也會得到伊朗桶桶石油回報，換句話說，中國是在重重打臉因核問題對伊朗施以經濟制裁的美國，可說是不斷正面挑戰川普。

在24日最新的德國之聲評論中，鄧聿文觀察，美國上周指控中國駐美休士頓領事館參與了中國的情報活動，但他認為按照此前兩國處理間諜和情報活動的做法或默契，一般是私下協商解決，只有極少的例外才會把事情抖出來，而此次華盛頓如此大張旗鼓，鄧認為罕見。

鄧聿文指出，按照情報界的說法，這樣做多半意味後續有一個非常大的政治行動計畫，更何況還限期三天，帶有羞辱中國的意味，北京回敬關閉美駐館也是可以想見。鄧聿文說，目前北京宣佈關閉美國駐成都總領館，是正中華盛頓鷹派下懷，他們要把事態升級，準備與共產專政的中國一刀兩斷，而在此邏輯下，加上為在選前民意低迷的川普陣營提振士氣，接下來美國「不排除」會打出北京最無法接受的兩張牌，一是在南海突擊中國島礁，尤其是無人駐守的黃岩島，不過至於開戰，還是有不可控風險因此機率較低，另一個是「與台灣建交」。

「與台灣建交」這個選項可說是川普陣營目前手上最理想的一張牌，鄧聿文認為，美台建交不涉及第三國，是美國可以自行決定的，如果北京因此抗議乃至和華盛頓斷交，那是北京的問題，而且這個結果也是華盛頓鷹派所樂見，更甚，假使北京發怒攻擊台灣，華盛頓正好有理由軍事介入，對川普而言，「沒有任何政治風險，是一本萬利的買賣」。鄧筆文認為，對於美國保守派和華盛頓鷹派而言，他們要的是美台邦交的事實，至於川普能否因此取得連任，「那是附帶的結果，不是考慮重點」。