巡迴全台灣 「四季奇幻之旅」親子舞台劇9場次可免費索票觀賞

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）行政院環境保護署的「四季奇幻之旅」新子舞台劇，內容以地球日50週年「氣候行動」(Climate Action)主題為開端，串聯「人與自然」、「能源政策」及「對未來的期待」等議題，昨(26)日在台北舉辦首場表演，未來會在高雄市、宜蘭縣、嘉義縣等9個縣市免費演出1場，觀迎民眾索票觀賞。

環保署表示，環境教育應向下紮根，讓孩童從小就知道環境保護的重要性，回顧台灣資源回收歷史，民眾能做得這麼好，正是深受藍綠黃紅外星人寶寶的影響，由在學校學到正確環保觀念的孩童回家影響大人，而繪本是兒童文學的一種，有圖有文，易吸引兒童的目光與興趣。戲劇則能滿足孩子在「聽故事」、「看故事」、「說故事」、「演故事」的需求，提供孩子發揮想像力。

這4本圖書繪本分別是獲得桃園市2018年度環境教育繪本創作比賽青年組首獎的《北極熊小嘟》（作者：蔡伃婷）、創作緣起來自紀錄片《老鷹想飛》的親子天下出版繪本《小鷹與老鷹》（作者：黃郁欽；繪者：陶樂蒂），以及親子組首獎《光與風的力量》（作者：廖東逸），和小天下出版、獲第43屆金鼎獎特別貢獻獎幸佳慧老師作品《哇比與莎比》（作者：幸佳慧；繪者：黃郁軒）。再將他們貫穿成春、夏、秋、冬四季自然主軸，結合成一部充滿驚奇又趣味的「四季奇幻之旅」。

環保署表示，親子舞台劇全台9場次的表演，可以讓4,500人，一同在劇場內，學習如何簡約過生活，與大自然共存、共榮的生活方式。每場次於演出前1週，在網路開放親子登記，每人限登記2張，現場憑票入場，索票網頁請網路搜尋關鍵字「四季奇幻之旅」即可進入，相關活動資訊請上環保署與「如果兒童劇團」官網及臉書粉絲專頁查詢。

圖片載自「四季奇幻之旅」網站