〈財經主筆室〉美日政府補貼企業遷離中國 這波撤資潮不是玩狼來了

針對美日將從中國撤資質疑？中國商務部今年來不斷予以否認，並對外表示中國不會出現大規模外資撤離情況。日本政府日前(17日)公布首批總計有87家企業，將獲得政府補貼從中國撤廠資金計700億日元，顯然重重打臉中國政府先前說法，日本政府大動作公布企業從中國撤資消息，是否會引發外資大舉撤資骨牌效應，這下子中國政府可能要真正緊張了！只是對照日本政府實質補貼搬廠的動作，台灣政府鼓勵台商鮭魚返鄉，提供的誘因似乎稍嫌薄弱很多。

日本經濟產業省公布第一批可申請獲得日方補貼，首批87家企業獲資助700億日元(約6.53億美元)，將它們的生產線從中國撤離，搬至日本或東南亞國家，其中就有57家日企將會把產業鏈從中國搬回日本本土，這些公司將獲得574億日圓(約台幣157.6億元)資助，另有30家選擇搬遷至越南、寮國等東南亞國家，同樣能獲得補助。而57家搬回日本的企業中，還包括鴻海集團旗下的夏普(Sharp Corp.)，意即郭台銘也是日本政府這波補助的受惠者之一。

今年以來新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟外，中國被指在一定程度上阻止了醫療產品製造商出口產品，導致美國和日本等國的疫情防護產品供應嚴重不足，加深了中國和美國、日本等多國之間的矛盾；日本政府於是在今年4月9日宣布將投入22億美元，用來支持日企搬回日本，或轉向東南亞等亞洲其他地區，同日，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦向全美呼籲，美國應該支付所有搬遷費用，協助想離開中國的美國企業。

美國是全球第一大經濟體，日本是世界第三大經濟體，兩者官方層面鼓勵企業撤離中國的消息，不可避免的引發各界認為美日將大規模從中國撤資質疑？中國商務部在4月中旬還主動發布新聞，並且公布了多項調查數據，表示儘管疫情對在華外資企業造成一定影響，但中國沒有也不會出現大規模外資撤離情況。

中國商務部似乎認為，美日官方如此大動作且大張旗鼓的喊撤離，「狼」真的要來了嗎？意指背後存有特殊目的。日本最近公布第一波將從中國撤離的87家企業名單，外資撤出中國這頭「狼」，似乎是真的來了！僅僅3個月，日本政府就撤底打臉中國商務部說法。

此外，中國是日本最大的貿易國，但日本已經考慮到對一個國家依存度較高的產品和附加價值高產品，生產基地必須回歸日本國內，如果做不到這一點，就盡量不要依賴於一個國家，可以向東南亞國家轉移，實現生產基地的多元化。

據經濟部統計，今年前5月，台灣與中國含香港的進出口金額佔台灣貿易總額32.2%，其中出口部份就佔41.5%，台灣依存中國程度顯然不輸日本。當然，為協助台商順利返台投資，政府也提出許多誘因，但歷經中美貿易、新冠肺炎、香港國安法通過等事件，反而帶動台商鮭魚返鄉潮大增，經濟部6月統計，投資台灣企業共521家，資金將近台幣1兆元，總計帶來就業機會達到8萬4,000餘個，估計到2025年金額將會來到1.5兆元。

行政院推動「歡迎台商回台投資行動方案」，以企業需求為導向，提供客製化單一窗口服務，整合土地、水電、人力、稅務與資金等政策措施，積極協助台商回台投資，但對照美日等大國實質補貼搬家費的動作，日本甚至連搬遷至其它地區也補助，還真的是讓返鄉台商們個個羡煞不已，台灣政府所提供誘因未如美日龐大，但成效卻相當不錯，只能說「天佑台灣」，蔡政府運氣真的不錯。